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Переворот скасовується? У центрі Києва – батальйони поліції та підприємці (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
1 грудня, 10:35
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Поряд із Верховною Радою та прилеглими кварталами знаходяться численні наряди силовиків
Раду взято під посилену охорону. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Раду взято під посилену охорону. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Прибуття президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки. Поліція оточила весь урядовий квартал, готуючись до протестів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Правоохоронці знаходяться біля будівлі парламенту та у Маріїнському парку. Ймовірно, взяття Ради під посилену охорону пов'язане із заявою Зеленського про те, що 1 грудня планується державний переворот. Однак під стінами парламенту мітингують лише ФОПи, які здивовані такою кількістю сил охорони порядку.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

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Зокрема, підприємці вимагають ухвалення законопроекту №5866 про відміну обов'язкового застосування касових апаратів.

Що відомо?

Під час пресмарафону Зеленський заявив, що деякі люди з України та Росії обговорювали здійснення держперевороту в Україні за участю Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники України, скажімо так, із представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні", – сказав він.

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Засновник та акціонер "СКМ" Рінат Ахметов назвав брехнею заяву президента Володимира Зеленського про втягування його в нібито плани щодо державного перевороту. Він чітко озвучив свою позицію щодо України.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", – сказав він.

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