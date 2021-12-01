Переворот скасовується? У центрі Києва – батальйони поліції та підприємці (фото)

Прибуття президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки. Поліція оточила весь урядовий квартал, готуючись до протестів.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Далі по темі
Правоохоронці знаходяться біля будівлі парламенту та у Маріїнському парку. Ймовірно, взяття Ради під посилену охорону пов'язане із заявою Зеленського про те, що 1 грудня планується державний переворот. Однак під стінами парламенту мітингують лише ФОПи, які здивовані такою кількістю сил охорони порядку.
Зокрема, підприємці вимагають ухвалення законопроекту №5866 про відміну обов'язкового застосування касових апаратів.
Що відомо?
Під час пресмарафону Зеленський заявив, що деякі люди з України та Росії обговорювали здійснення держперевороту в Україні за участю Ріната Ахметова.
"Ми отримали інформацію, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники України, скажімо так, із представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні", – сказав він.
Засновник та акціонер "СКМ" Рінат Ахметов назвав брехнею заяву президента Володимира Зеленського про втягування його в нібито плани щодо державного перевороту. Він чітко озвучив свою позицію щодо України.
"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", – сказав він.
Читайте інші новини "Сьогодні":