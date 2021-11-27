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Яценюк: Зеленський сам провокує держпереворот

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 листопада, 10:48
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Нашій державі потрібна єдність, вважає колишній прем'єр
Ліворуч на фото Арсеній Яценюк, праворуч – Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Ліворуч на фото Арсеній Яценюк, праворуч – Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк закликав президента Володимира Зеленського не провокувати Україну до внутрішнього протистояння.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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"Пане президенте, не пробуйте домовитися з росіянами, як колись ви хотіли пускати воду в Крим, робити спільні інспекції ЗСУ із Росією і проводити вибори в Донецьку і Луганську на догоду Росії. Не провокуйте Україну до того, щоб було внутрішнє протистояння", – сказав Яценюк.

За його словами, нещодавно журналіст зі США опублікував дані, що інформація про так звані плани на державний переворот, про які говорив під час пресконференції президент Зеленський, була взята з "перехоплення телефонних розмов якихось трьох міліціонерів, які втекли з України і перебувають у Криму, і ще якогось феесбешника про те, що вони думають, яким чином зробити державний переворот".

"Думаю, що це, м'яко кажучи, несерйозно. І несерйозно, що сьогодні заявив Володимир Зеленський", – наголосив Яценюк.

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Колишній прем'єр назвав це ще однією технологією: "Єдина людина, яка провокує цей так званий державний переворот, – це може бути лише сам Володимир Зеленський".

У сьогоднішній ситуації, наголосив він, президент має "звернутися до всіх сил: політичних, економічних, фінансових", з тим, що країні потрібна єдність: "Що він не шукає ворогів, а шукає союзників для порятунку та захисту України".

"От що чекала Україна від Володимира Зеленського. А він шукає ворогів і проявляє свою слабкість, що є неприпустимим у сьогоднішніх умовах", – сказав Яценюк

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