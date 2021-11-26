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Рінат Ахметов: Зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 17:43
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Засновник СКМ висловив однозначну позицію щодо Криму та Донбасу

Засновник та акціонер "СКМ" Рінат Ахметов назвав брехнею заяву президента Володимира Зеленського про втягування його в нібито плани щодо державного перевороту.

Він чітко озвучив свою позицію щодо України.

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"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", – заявив Рінат Ахметов.

Що говорив Зеленський

Нагадаємо, сьогодні під час пресмарафону Зеленський заявив, що деякі люди з України та Росії обговорювали здійснення держперевороту в Україні за участі Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники України скажімо так із представниками Росії скажімо так обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні", – сказав він.

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