Переворот отменяется? В центре Киева – батальоны полиции и предприниматели (фото)

Рядом с Верховной Радой и прилежащих кварталах находятся многочисленные наряды силовиков

Рада взята под усиленную охрану. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Прибытие президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду сопровождалось беспрецедентными мерами безопасности. Полиция оцепила весь правительственный квартал, готовясь к протестам.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Правоохранители находятся возле здания парламента и в Мариинском парке. Вероятно взятие Рады под усиленную охрану связанно с заявлением Зеленского о том, что 1 декабря планируется государственный переворот. Однако под стенами парламента митингуют лишь ФОПы, которые явно удивлены таким количеством сил охраны порядка.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

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В частности, предприниматели требуют принятия законопроекта №5866 об отмене обязательного применение кассовых аппаратов.

Что известно?

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что некие люди из Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в Украине с якобы участием Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине", – сказал он.

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Основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Владимира Зеленского о втягивании его в якобы планы по государственному перевороту. Он четко озвучил свою позицию по Украине.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – сказал он.

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