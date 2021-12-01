Нікого не збив? Зеленський приїхав до Ради (відео)

Кілька днів тому кортеж президента вже потрапив у гучний скандал, коли мало не наїхав на журналістку

Зеленський приїхав до Ради. Колаж "Сьогодні"

Кортеж президента Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, де він виступить із щорічним зверненням.

Про це повідомляє PavlovskyNews.

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Зазначимо, що напередодні речник глави держави Сергій Никифором говорив, що Зеленський буде до 10 години ранку в парламенті. Там він звернеться до депутатів із щорічним посланням, у якому розповість про внутрішню та зовнішню ситуацію навколо України.

Нагадаємо, 26 листопада після великої пресконференції президент намагався виїхати, але його кортеж оточив натовп журналістів. Якоїсь миті на виїзді автомобіль із кортежу Зеленського травмував журналістку телеканалу "Прямий" Ганну Дзюбу, яку довелося забирати швидкій допомозі.

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Що під Радою та у депутатів