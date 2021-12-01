Нікого не збив? Зеленський приїхав до Ради (відео)

Кортеж президента Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, де він виступить із щорічним зверненням.
Про це повідомляє PavlovskyNews.
Зазначимо, що напередодні речник глави держави Сергій Никифором говорив, що Зеленський буде до 10 години ранку в парламенті. Там він звернеться до депутатів із щорічним посланням, у якому розповість про внутрішню та зовнішню ситуацію навколо України.
Далі по темі
Нагадаємо, 26 листопада після великої пресконференції президент намагався виїхати, але його кортеж оточив натовп журналістів. Якоїсь миті на виїзді автомобіль із кортежу Зеленського травмував журналістку телеканалу "Прямий" Ганну Дзюбу, яку довелося забирати швидкій допомозі.
Що під Радою та у депутатів
- Сьогодні вже з самого ранку весь центр Києва перекрито, поліція оточила урядовий квартал. Активісти заблокували вулиці Хрещатик, Михайлівська, Костьольна та інші. Під будівлю ВР та на околицях величезна кількість правоохоронців.
- Напередодні депутатам дали настанову щодо звернення Зеленського до Ради. Заступник голови ВР Олександр Корнієнко попередив нардепів, що не буде жодних питань до глави держави.
- Читайте також всі подробиці великої пресконференції Зеленського, де було не лише багато інформації, а й чимало скандалів.