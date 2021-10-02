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"Прийшли не всі". У Арахамія не вийшло влаштувати масову пробіжку в Трускавці

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 жовтня, 11:14
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Лідер провладної фракції Давид Арахамія пробіг всього два кілометри, щоб "не обгоріти"
На пробіжку вийшли два народних депутати Давид Арахамія і Галина Янченко / Колаж "Сьогодні"
На пробіжку вийшли два народних депутати Давид Арахамія і Галина Янченко / Колаж "Сьогодні"

Перед другим робочим днем "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу" в Трускавці лідер провладної фракції Давид Арахамія зробив обіцяну напередодні пробіжку з журналістами. По поверненню в готель політик поскаржився, що пробігли всього два кілометри і брали участь в "забігу" всього чотири людини.

Про це повідомляє телеканал "Дім".

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"Бігали два кілометри всього, щоб не обгоріти перед великою програмою, накопичити сил. В черговий раз засмутилися, що з 20 або 30 гарантовано бажавших, прийшли всього четверо. Як завжди коефіцієнт конверсії стабільний", – сказав Арахамія.

Компанію йому склала депутат Галина Янченко.

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Також Арахамія зазначив, що в планах на другий робочий день "Великий фракції" нічого не змінилося.

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