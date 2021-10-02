"Прийшли не всі". У Арахамія не вийшло влаштувати масову пробіжку в Трускавці

Перед другим робочим днем "Великої фракції" політичної партії "Слуга народу" в Трускавці лідер провладної фракції Давид Арахамія зробив обіцяну напередодні пробіжку з журналістами. По поверненню в готель політик поскаржився, що пробігли всього два кілометри і брали участь в "забігу" всього чотири людини.
Про це повідомляє телеканал "Дім".
Біжать не всі
"Бігали два кілометри всього, щоб не обгоріти перед великою програмою, накопичити сил. В черговий раз засмутилися, що з 20 або 30 гарантовано бажавших, прийшли всього четверо. Як завжди коефіцієнт конверсії стабільний", – сказав Арахамія.
Компанію йому склала депутат Галина Янченко.
Також Арахамія зазначив, що в планах на другий робочий день "Великий фракції" нічого не змінилося.
Латаються ями і прокидаються джерела: як місцева преса зустріла "Слуг народу" у Трускавці
Як пройшов перший день
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Верховна Рада може обробити за рік близько 350 законопроєктів і законодавчих ініціатив. Наступні 2-3 роки уряд буде рухати реформи фактично в "бойовому режимі" .
- До готелю Rixos Prykarpattya в Трускавці, де проходить з'їзд депутатів фракції "Слуга народу", прибули десятки іномарок преміум класу.
- Народний депутат Микола Тищенко заявив, що партія "Слуга народу" вирішила змінити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому що він грає в "Троянського коня".
- Увечері депутати "Слуги народу" повечеряли разом з журналістами.