Латаються ями і прокидаються джерела: як місцева преса зустріла "Слуг народу" у Трускавці

Що пишуть про нардепів місцеві ЗМІ – у огляді сайту "Сьогодні"

"Слуги народу" проведуть виїзне засідання фракції в Трускавці / Коллаж "Сегодня"Колаж "Сьогодні"

Народні депутати від фракції "Слуга народу" ще зранку прибули до Трускавця. Хтось добирався потягом, хтось обрав літак або ж власну автівку. З’їзд представників політичної сили став інфоприводом для новин ще з початку тижня. Однак регіональні медіа, зокрема певні видання Львівщини відреагували на появу високих гостей по-різному.

Джерела ще не всохли

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Редакція видання Zaxid.net влаштувала "слугам народу" бойкот – за сьогодні жодної новини про захід політсили.

"Львівський портал" також не повідомляє читачам про вояж високих гостей. На сайті у них лише "соціалка".

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Стрічка новин на сайті "Львівський портал" / Скріншот

А інформаційний ресурс "Джерела Трускавця" навпаки ожив. За останні півроку стрічка новин не оновлювалася взагалі. У четвер, напередодні приїзду нардепів монобільшості та президента України, редакція схаменулася та видала матеріал про досягнення місцевого художника.

"Джерела Трускавця" знову відновили роботу перед приїздом делегації "слуг" / Скріншот

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Туристам нема де жити

Видання DepoЛьвів скаржиться на нардепів. У матеріалі під назвою "В трускавецьких готелях, де у ці вихідні мають зупинитися "слуги", розкупили всі номери" журналісти провели власне розслідування та виявили, що всі номери у трьох найкращих готелях міста заброньовані:

Відомо, що основні заходи відбудуться в одному із найфешенебельніших готелів курортного містечка – "Ріксус Прикарпаття". Місцеві мешканці кажуть, що там від самого ранку кипить робота – силовики перевіряють територію на предмет безпеки, а комунальники наводять чистоту. Окрім того, відомо, що депутати проживатимуть ще у двох найкращих готелях міста – "Міротель" та "Лісова пісня", — повідомляє видання.

Частина нардепів зупинилася в готелі "Rixos Prykarpattya" / Фото: https://rixos.ua/

Ще один критичний матеріал з’явився на сайті "Високого замку". Щоправда, журналісти переповідають увімкнення кореспондентки "5 каналу": "Люксові автівки та дорогі готелі: що "слуги" роблять у Трускавці":

Все, що вдалося побачити журналістам, — це дорогі тоновані автівки, які в'їжджають на територію готелю. До того ж, там уже бачили голову правоохоронного комітету В Р Сергія Іонушаса, який приїхав на своєму "Порше", і Роксолану Підласу на "Тойоті", — пише видання.

Місцеві, не хвилюйтесь

Видання "Дивись Info" видало коротку замітку про те, що "Слуги народу" нарешті прибули у місто-курорт. Із посиланням на "Українську правду" передрукували пряму мову:

"На платформі деякі депутати зізнавалися, що до пуття не знають, про що говоритимуть: їм відома та ж програма, що й журналістам".

На сайті місцевого телеканалу NTA цитують кореспондента, який розповів про ремонт на дорогах напередодні приїзду столичних гостей:

"За шість кілометрів від міста триває ямковий ремонт дороги, проте робітники запевнили, що це не пов‘язано з приїздом Зеленського на Львівщину".

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський / Фото Львівська пошта

А ще переповідають слова міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, який заспокоює містян та туристів, мовляв на них візит політиків жодним чином не вплине:

"У Трускавці ми вже починаємо звикати до візитів високих гостей. Особливих заходів з боку міської ради не було. Посилені заходи з точки зору безпеки. Але це вже є лінія МВС, ДСНС, поліції, СБУ чи охорони президента. Зараз їх у Трускавці набагато більше", – розповів мер Трускавця.

Нагадаємо, "Слуги народу" мали зібратися у Трускавці 1-2 жовтня. Будуть обговорювати Донбас, кадрові питання та силовий блок.