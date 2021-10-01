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Латаются ямы и просыпаются источники: как местная пресса встретила "Слуг народа" в Трускавце

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
1 октября, 18:57
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Что пишут о нардепах местные СМИ – в обзоре сайта "Сегодня"
"Слуги народа" проведут выездное заседание фракции в Трускавце / Коллаж "Сегодня"
"Слуги народа" проведут выездное заседание фракции в Трускавце / Коллаж "Сегодня"

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" с утра прибыли в Трускавец. Кто-то добирался поездом, кто-то выбрал самолет или собственную машину. Съезд представителей политической силы стал инфоповодов для новостей еще с начала недели. Однако региональные медиа, в тому числе определенные издания Львовщины отреагировали на появление высоких гостей по-разному.

Источники еще не высохли

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Редакция издания Zaxid.net устроила "слугам народа" бойкот — до сегодняшнего дня ни одной новости о мероприятии политсилы.

"Львовский портал" также не сообщает читателям о вояже высоких гостей. На сайте у них только "социалка".

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Лента новостей новин на сайте "Львовський портал" / Скриншот
Лента новостей новин на сайте "Львовський портал" / Скриншот

А информационный ресурс "Источники Трускавца" наоборот ожил. За последние полгода лента новостей не обновлялась вообще. В четверг, накануне приезда нардепов монобольшинства и президента Украины, редакция опомнилась и выдала материал о достижениях местного художника.

"Джерела Трускавця" снова возобновили работу перед приездом делегации "слуг" / Скриншот
"Джерела Трускавця" снова возобновили работу перед приездом делегации "слуг" / Скриншот

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Туристам негде жить

Издание DepoЛьвив жалуется на нардепов. В материале под названием "В трускавецких гостиницах, где в эти выходные должны остановиться "слуги", раскупили все номера" журналисты провели собственное расследование и обнаружили, что все номера в трех лучших отелях города забронированы:

Известно, что основные мероприятия пройдут в одном из самых фешенебельных отелей курортного городка — "Риксус Прикарпатье". Местные жители говорят, что там с самого утра кипит работа — силовики проверяют территорию на предмет безопасности, а коммунальщики наводят чистоту. Кроме того, известно, что депутаты будут проживать еще в двух лучших отелях города — "Миротель" и "Лесная песня", — сообщает издание.

Часть нардепов остановилась в отеле "Rixos Prykarpattya" / Фото: https://rixos.ua/
Часть нардепов остановилась в отеле "Rixos Prykarpattya" / Фото: https://rixos.ua/

Еще один критический материал появился на сайте "Высокого замка". Правда, журналисты рассказывают включения корреспондента "5 канала": "Люксовые автомобили и дорогие отели: что "слуги" делают в Трускавце":

Все, что удалось увидеть журналистам, — это дорогие тонированные машины, которые въезжают на территорию отеля. К тому же, там уже видели голову правоохранительного комитета В Р Сергея Ионушаса, который приехал на своем "Порше", и Роксолану Пидласу на "Тойоте", — пишет издание.

Местные, не волнуйтесь

Издание "Смотри Info" выдало короткую заметку о том, что "Слуги народа" наконец прибыли в город-курорт. Со ссылкой на "Украинскую правду" перепечатали прямую речь:

"На платформе некоторые депутаты признавались, что толком не знают, о чем говорить: им известна та же программа, что и журналистам".

На сайте местного телеканала NTA цитируют корреспондента, который рассказал о ремонте на дорогах накануне приезда столичных гостей:

"За шесть километров от города продолжается ямочный ремонт дороги, однако рабочие заверили, что это не связано с приездом Зеленского во Львовскую область".

Городской глава Трускавца Андрей Кульчинський / Фото Львівська пошта
Городской глава Трускавца Андрей Кульчинський / Фото Львівська пошта

А еще пересказывают слова городского головы Трускавца Андрея Кульчинского, который успокаивает горожан и туристов, мол на них визит политиков никак не повлияет:

"В Трускавце мы уже начинаем привыкать к визитам высоких гостей. Особых мер со стороны городского совета не было. Усиленные меры с точки зрения безопасности. Но это уже линия МВД, ГСЧС, полиции, СБУ или охраны президента. Сейчас их в Трускавце намного больше", — рассказал мэр Трускавца.

Напомним, "Слуги народа" должны были собраться в Трускавце 1-2 октября. Будут обсуждать Донбасс, кадровые вопросы и силовой блок.

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