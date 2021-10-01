Може на пробіжку? Арахамія запропонував поганятися за ним в Трускавці

Десь на третьому кілометрі Арахамія готовий поговорити з журналістами про відставку Разумкова

Арахамія хоче бігати з журналістами / Колаж "Сьогодні"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія по прибуттю в Трускавець, де 1-2 жовтня відбудеться захід під назвою "велика фракція", запропонував журналістам ранкову пробіжку з ним навколо готелю Rixos Prykarpattya.

Про це повідомляє один з журналістів, який знаходиться на місці.

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Запрошення

"Хто завтра зі мною вийде на пробіжку? Бігти стільки, скільки зможете. Приблизно два кілометри. Запрошую журналістів, і біжимо. Через кілометрів зо три почнемо розмовляти про Разумкова", – сказав Арахамія.

На уточнююче запитання, чи біжать міністри, Арахамія відповів, що поки не знає.

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Трускавець-2 для "слуг народу"