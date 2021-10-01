Может на пробежку? Арахамия предложил погоняться за ним в Трускавце

Где-то на третьем километре Арахамия готов поговорить с журналистами об отставке Разумкова

Арахамия хочет бегать с журналистами / Коллаж "Сегодня"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по прибытию в Трускавец, где 1-2 октября состоится мероприятие под названием "большая фракция", тут же предложил журналистам утреннюю пробежку с ним вокруг отеля Rixos Prykarpattya.

Об этом сообщает один из журналистов, который находится на месте.

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"Кто завтра со мной выйдет на пробежку? Бежать столько, сколько сможете. Примерно два километра. Приглашаю журналистов, и бежим. Через километра три начнем разговаривать про Разумкова", – сказал Арахамия.

На уточняющий вопрос, бегут ли министры, Арахамия ответил, что пока не знает.

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Трускавец-2 для "слуг народа"