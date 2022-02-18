Німеччина перекинула літаки ближче до України

Винищувачі виконуватимуть місії з охорони повітряного простору

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німецькі винищувачі Eurofighter прилетіли на військову авіабазу до Румунії.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter BBC Німеччини.

Реклама

Навіщо прибули

Як повідомляється, три винищувачі Eurofighter та приблизно 60 військовослужбовців виконуватимуть місії з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів.

Водночас військово-повітряні сили Німеччини та Великобританії вже виконували аналогічні завдання в Румунії у 2021 році.

Вони будуть розміщені на авіабазі Михайло Когелнічану в Чорному морі, куди раніше були направлені близько 1000 американських військовослужбовців.

Реклама

Хто ще перекидає війська

Як стало відомо, Берлін ухвалив рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого, доставивши майже половину запланованого підкріплення для розміщеної тут бойової групи НАТО.

Реклама

Цікаво, що перекидання німецьких військових у Литву відбулося наступного дня після візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Москви, де на спільному брифінгу з президентом РФ Володимиром Путіним він заявив, що Україну на цей момент не чекають на НАТО.

16 лютого уряд Великої Британії ухвалило рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії опублікувало свою карту вторгнення російських військ в Україну. Також покроковий план нападу Росії в Україні озвучив 17 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН.

Читайте також: