Німеччина перекинула літаки ближче до України

Німецькі винищувачі Eurofighter прилетіли на військову авіабазу до Румунії.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter BBC Німеччини.
Навіщо прибули
Як повідомляється, три винищувачі Eurofighter та приблизно 60 військовослужбовців виконуватимуть місії з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів.
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Водночас військово-повітряні сили Німеччини та Великобританії вже виконували аналогічні завдання в Румунії у 2021 році.
Вони будуть розміщені на авіабазі Михайло Когелнічану в Чорному морі, куди раніше були направлені близько 1000 американських військовослужбовців.
Airborne: Eurofighter heading to for enhanced Air Policing South 2022 #NATO #strongertogether #TeamLuftwaffe @NATO_AIRCOM @bundeswehrInfo @SHAPE_NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/jTFaUy9tTJ- Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022
#TLG74 on their way to join @ItalianAirForce in pic.twitter.com/gvk41qi7YY- Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022
Хто ще перекидає війська
Як стало відомо, Берлін ухвалив рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого, доставивши майже половину запланованого підкріплення для розміщеної тут бойової групи НАТО.
Цікаво, що перекидання німецьких військових у Литву відбулося наступного дня після візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Москви, де на спільному брифінгу з президентом РФ Володимиром Путіним він заявив, що Україну на цей момент не чекають на НАТО.
16 лютого уряд Великої Британії ухвалило рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.
Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії опублікувало свою карту вторгнення російських військ в Україну. Також покроковий план нападу Росії в Україні озвучив 17 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН.