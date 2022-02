Німеччина перекинула літаки ближче до України

Німецькі винищувачі Eurofighter прилетіли на військову авіабазу до Румунії.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter BBC Німеччини.

Як повідомляється, три винищувачі Eurofighter та приблизно 60 військовослужбовців виконуватимуть місії з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів.

Водночас військово-повітряні сили Німеччини та Великобританії вже виконували аналогічні завдання в Румунії у 2021 році.

Вони будуть розміщені на авіабазі Михайло Когелнічану в Чорному морі, куди раніше були направлені близько 1000 американських військовослужбовців.

Airborne: Eurofighter heading to for enhanced Air Policing South 2022 #NATO #strongertogether #TeamLuftwaffe @NATO_AIRCOM @bundeswehrInfo @SHAPE_NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/jTFaUy9tTJ

#TLG74 on their way to join @ItalianAirForce in pic.twitter.com/gvk41qi7YY