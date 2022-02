Германия перебросила самолеты поближе к Украине

Немецкие истребители Eurofighter прилетели на военную авиабазу в Румынию.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter ВВС Германии.

Как сообщается, три истребителя Eurofighter и приблизительно 60 военнослужащих будут выполнять миссии по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель.

При этом военно-воздушные силы Германии и Великобритании уже выполняли аналогичные задачи в Румынии в 2021 году.

Они будут размещены на авиабазе Михаил Когэлничану в Черном море, куда ранее были направлены около 1000 американских военнослужащих.

Airborne: Eurofighter heading to for enhanced Air Policing South 2022 #NATO #strongertogether #TeamLuftwaffe @NATO_AIRCOM @bundeswehrInfo @SHAPE_NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/jTFaUy9tTJ

#TLG74 on their way to join @ItalianAirForce in pic.twitter.com/gvk41qi7YY