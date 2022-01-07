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ДБР відповіло на заяву "ЄС" щодо арешту "Прямого" та "5 каналу"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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7 січня, 12:24
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Це була очікувана реакція, заявили у відомстві
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

ДБР повідомляє, що інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал" не відповідає дійсності.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Зазначається, що суд обґрунтовано ухвалив рішення про арешт майна підозрюваного (п'ятого президента України Петра Порошенка), яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна належить йому на праві власності, зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

"Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдінг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", – заявили у ДБР.

У відомстві наголосили, що у зв'язку із ухваленням згаданого судового рішення якихось обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

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"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий Президент України, повноваження якого припинено", – підсумували в ДБР.

Зазначається, що рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами.

Підозра п'ятому президентові

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення до України. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
  • Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка, як тільки він повернеться до України, для примусового доставлення до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.
  • 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й у кого шукали силовики.
  • Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.

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7 січня. Уолтер Шерман Гіффорд. 95 років тому (1927) відбулася перша трансатлантична телефонна розмова між Нью-Йорком (США) і Лондоном (Велика Британія). І це сталося за безпосередньої участі нашого героя дня…
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