Активи телеканалів "Прямий" та "5 канал" арештовані – партія "ЄС"

У партії Порошенка назвали це рішення суду наміром "зачистити інформаційний простір країни"

Партія "Європейська солідарність": "Прямий" та "5 канал" – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

У партії "Європейська солідарність" заявили про арешт Печерським районним судом активів телеканалів "Прямий" та "5 канал" попри те, що з листопада пʼятий президент України вже ними не володіє.

Заяву опублікували на сайті політичної сили.

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"Крім майна Порошенка, суддя Бортницька заарештувала активи "Прямого" та "5 каналу". Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі. "Прямий" та "5 канал" – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише "теплої інформаційної ванни". Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку", – сказано у повідомлені.

У партії Петра Порошенка також вважають, що рішення про арешт майна пʼятого президента незаконне через конфлікт інтересів. За даними "ЄС", заступник голови Офісу Зеленського Олег Татаров свого часу був науковим керівником судді Бортницької під час захисту дисертації.

"Але це не заважає Офісу президента накладати на них (телеканали. – Ред.) арешт, демонструючи повний правовий "бєспрєдєл" і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни", – заявили у партії.

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Крім того, у Петра Порошенка ще раз підтвредили, що пʼятий президент все одно повернеться до України.