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Активы телеканалов "Прямой" и "5 канал" арестованы – партия "ЕС"

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6 января, 19:15
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В партии Порошенко назвали это решение суда намерением "зачистить информационное пространство страны"
Партия "Европейская солидарность": "Прямой" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский
Партия "Европейская солидарность": "Прямой" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

В партии "Европейская солидарность" заявили об аресте Печерским районным судом активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", несмотря на то, что с ноября пятый президент Украины уже ими не владеет.

Заявление опубликовали на сайте политической силы

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"Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая арестовала активы "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве. "Прямой" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, что так хочет только "теплой информационной ванны". Примечательно, что еще с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко", – говорится в сообщении.

В партии Петра Порошенко также считают, что решение об аресте имущества пятого президента незаконно из-за конфликта интересов. По данным "ЕС", заместитель председателя Офиса Зеленского Олег Татаров в свое время являлся научным руководителем судьи Бортницкой во время защиты диссертации.

"Но это не мешает Офису президента налагать на них (телеканалы. – Ред.) арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения – зачистить информационное пространство страны", – заявили в партии.

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Кроме того, у Петра Порошенко еще раз подтвердили, что пятый президент все равно вернется в Украину.

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