"Время собирать камни": первое заявление Порошенко после ареста его имущества

Пятый президент Украины поздравил с Рождеством и намекнул, что пора "становиться бок о бок"

Появилась первая реакция Порошенко на решение об аресте его имущества / Коллаж "Сегодня"

Появилось первое заявление пятого президента Украины Петра Порошенко после ареста его имущества.

Свою реакцию политик опубликовал на свой странице в Твиттере.

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"Хочу поздравить и тех, у кого сейчас в теплом доме на столе вкусная кутя и 12 блюд. И тех, кто в холодном окопе тревожно всматривается в ночь на Донбассе. Рождество — это особый праздник, который объединяет всех. Кто-то празднует его 25 декабря, а кто-то – 7 января. Не столь важно когда, а важно как. И лучшая приправа к 12 блюдам — 12 добрым делам. Совершили ли мы за год 12 добрых бескорыстных поступков, которые можно было бы вспомнить в этот день? И я знаю, что есть люди, которые сделали гораздо больше!...

Рождество Христово пришло очень вовремя, чтобы именно сейчас напомнить – добро точно победит! Пора собирать камни, становиться бок о бок всем, кому дорога Украина, ее будущее, будущее детей. Я желаю вам всем здоровья, Божьего благословения и вкусной кути. Христос родился! Славим Его!", – сказано в публикации Порошенко.

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