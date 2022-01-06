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"Время собирать камни": первое заявление Порошенко после ареста его имущества

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 января, 16:41
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Пятый президент Украины поздравил с Рождеством и намекнул, что пора "становиться бок о бок"
Появилась первая реакция Порошенко на решение об аресте его имущества / Коллаж "Сегодня"
Появилась первая реакция Порошенко на решение об аресте его имущества / Коллаж "Сегодня"

Появилось первое заявление пятого президента Украины Петра Порошенко после ареста его имущества.

Свою реакцию политик опубликовал на свой странице в Твиттере.

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"Хочу поздравить и тех, у кого сейчас в теплом доме на столе вкусная кутя и 12 блюд. И тех, кто в холодном окопе тревожно всматривается в ночь на Донбассе. Рождество — это особый праздник, который объединяет всех. Кто-то празднует его 25 декабря, а кто-то – 7 января. Не столь важно когда, а важно как. И лучшая приправа к 12 блюдам — 12 добрым делам. Совершили ли мы за год 12 добрых бескорыстных поступков, которые можно было бы вспомнить в этот день? И я знаю, что есть люди, которые сделали гораздо больше!...

Рождество Христово пришло очень вовремя, чтобы именно сейчас напомнить – добро точно победит! Пора собирать камни, становиться бок о бок всем, кому дорога Украина, ее будущее, будущее детей. Я желаю вам всем здоровья, Божьего благословения и вкусной кути. Христос родился! Славим Его!", – сказано в публикации Порошенко.

Ситуация

  • 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.
  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • Пока Порошенко не ходил на допросы, а находился за границей, Печерский районный суд Киева разрешил задержать политика, как только он вернется в Украину.
  • Сам пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, обещал вернуться в Украину 17 января.

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