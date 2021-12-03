Що робитимуть Лукашенко та Путін у Криму: ЗМІ дізналися про план поїздки

Візит Лукашенка на кримський півострів відбудеться, швидше за все, у найближчий квартал

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно завив, що Крим став російським, зібрався відвідати півострів. ЗМІ у Telegram-каналі розкрили програму заходів самопроголошеного лідера Білорусі.

Яким буде план заходів у Криму

"Лукашенко та Путін швидше за все, зустрінуться в Сочі або Москві, звідки вирушать літаком в аеропорт Бельбек або Сімферополь. Президенти відвідають Севастополь, а також низку міст Криму – включаючи Ялту і столицю півострова. Також самопроголошений президент Білорусі обов'язково відвідає санаторій, що належить РБ, так і ряд культурно-історичних об'єктів. Також можливі морські прогулянки, візит до Кримського мосту, обліт півострова та інспекція нових інфраструктурних об'єктів", – йдеться у повідомленні.

30 листопада Лукашенко заявив, що зібрався відвідати окупований Росією Крим. Також він зазначив, що ця поїздка означатиме визнання півострова територією Росії. "Хоча ні для мене, ні для Путіна це не секрет, і, більш того, це просто якесь питання, якого не існує", – сказав він.

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