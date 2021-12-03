Що робитимуть Лукашенко та Путін у Криму: ЗМІ дізналися про план поїздки

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно завив, що Крим став російським, зібрався відвідати півострів. ЗМІ у Telegram-каналі розкрили програму заходів самопроголошеного лідера Білорусі.
Яким буде план заходів у Криму
"Лукашенко та Путін швидше за все, зустрінуться в Сочі або Москві, звідки вирушать літаком в аеропорт Бельбек або Сімферополь. Президенти відвідають Севастополь, а також низку міст Криму – включаючи Ялту і столицю півострова. Також самопроголошений президент Білорусі обов'язково відвідає санаторій, що належить РБ, так і ряд культурно-історичних об'єктів. Також можливі морські прогулянки, візит до Кримського мосту, обліт півострова та інспекція нових інфраструктурних об'єктів", – йдеться у повідомленні.
30 листопада Лукашенко заявив, що зібрався відвідати окупований Росією Крим. Також він зазначив, що ця поїздка означатиме визнання півострова територією Росії. "Хоча ні для мене, ні для Путіна це не секрет, і, більш того, це просто якесь питання, якого не існує", – сказав він.
Лукашенко "перевзувся"
- Останні два тижні білоруський диктатор займається тим, що роздає інтерв'ю російським та західним виданням, у яких робить скандальні заяви.
- Так, в інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі Лукашенко заявив, що Ангела Меркель вважає його легітимним президентом Білорусі .
- 29 листопада він заявив, що Захід "вигадав" загрозу нападу РФ на Україну, і зажадав фактів підготовки такої воєнної операції. І це при тому, що до кордонів України стягнуто військові формування Білорусі та Росії офіційно для проведення спільних навчань.
- А коментуючи міграційну кризу, Лукашенка сказав, що білоруські силовики – настільки жалісливі силовики, що справді могли допомагати нелегальним мігрантам у штурмі кордону з Польщею .
- Крім того, Лукашенко несподівано привітав окремо мешканців окупованого Криму з державним святом Росії – Днем народної єдності. Раніше публічно Олександр Лукашенко не звертався до жителів Криму як до громадян Росії, хоча й робив заяви, що ця територія вже втрачена для України. Білорусь була однією з 11 країн, які голосували "проти" резолюції ООН, засуджує захоплення півострова.