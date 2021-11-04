Прогнувся під Путіна? Лукашенко звернувся до мешканців Криму (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, мабуть, почав виконувати умови негласної угоди з Кремлем, яка не може обійтися без питання Криму. Під час початку засідання в онлайн-режимі Вищої ради Союзної держави (Росія+Білорусь) Лукашенко несподівано привітав окремо мешканців окупованого Криму з державним святом Росії – Днем народної єдності.
Про це повідомляється на телеграм-каналі президента Росії.
Вітання
"Хочу побажати їм міцного здоров'я та мужності у цей непростий час. Вони повинні розуміти, що вони не одні, всі ми поруч, триматимемося один за одного і допомагатимемо в ці непрості часи", – так Лукашенко розпочав свою промову на Вищій раді Союзної держави.
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Зміцнення позиції
- Раніше публічно Олександр Лукашенко не звертався до жителів Криму як до громадян Росії, хоча й робив заяви, що ця територія вже втрачена для України. Білорусь була однією з 11 країн, які голосували проти резолюції ООН, яка засуджує захоплення півострова.
- У 2019 році Лукашенко назвав Крим назавжди втраченим для України.
- У серпні Лукашенко вже заявив, що готовий визнати Крим російським, але лише після того, як туди почнуть постачати продукцію всі без винятку російські олігархи.
- Білоруський диктатор улітку також висловив обурення на реакцію Києва після його візиту до Криму та зустрічі там із президентом Росії Володимиром Путіним.