Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Зоря - ЦСКА: онлайн Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Влада Події

Прогнувся під Путіна? Лукашенко звернувся до мешканців Криму (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 19:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вперше президент Білорусі звернувся до жителів окупованого Криму як до громадян Росії
Засідання друзів розпочалося з кримського питання / Колаж "Сьогодні"
Засідання друзів розпочалося з кримського питання / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, мабуть, почав виконувати умови негласної угоди з Кремлем, яка не може обійтися без питання Криму. Під час початку засідання в онлайн-режимі Вищої ради Союзної держави (Росія+Білорусь) Лукашенко несподівано привітав окремо мешканців окупованого Криму з державним святом Росії – Днем народної єдності.

Про це повідомляється на телеграм-каналі президента Росії.

Реклама

Вітання

"Хочу побажати їм міцного здоров'я та мужності у цей непростий час. Вони повинні розуміти, що вони не одні, всі ми поруч, триматимемося один за одного і допомагатимемо в ці непрості часи", – так Лукашенко розпочав свою промову на Вищій раді Союзної держави.

Зміцнення позиції

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти