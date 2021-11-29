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Білорусь підтримає Росію? Лукашенко розповів, чи буде напад на Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 листопада, 11:19
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Білоруський диктатор чітко дав зрозуміти, на чиєму боці він буде у разі нової війни агресора з Україною
Лукашенко не бачить російської загрози. Колаж "Сьогодні"
Лукашенко не бачить російської загрози. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку не подобається, що Україна посилює кордон з його країною, і запевняє, що Росія не планує вторгнення. Але при цьому дав зрозуміти, що у разі нападу він буде на боці окупантів.

Про це він сказав на нараді із силовиками. БЕЛТА.

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За його словами, це Захід нібито "вигадав" загрозу нападу РФ на Україну і зажадав фактів підготовки такої військової операції. Він вважає, що навколо Росії починаються активні рухи під прикриттям того, що вона "збирається напасти на Україну".

"Але якби такі задуми були, то білоруські військові, в тому числі я, про це знали б. Нас би повідомили. Але я ще раз кажу: факти на стіл. Вони чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть "війнушку" на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тому почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон, хоча до цього жодних фактів причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніше, ніж було раніше. Проте вони виводять туди військовий контингент і заявляють про це відверто. Це близько восьми тисяч на цьому етапі. Що відбувається на західному кордоні з Польщею та Прибалтикою, ви добре обізнані", – сказав Лукашенко.

Загроза вторгнення Росії

  • Нагромадження 100-тисячної армії біля кордонів України називають серйозною загрозою для нашої країни. За даними української та західної розвідок, Путін нібито планує напад у січні. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення на початку наступного року.
  • Говорячи про причину брязкання зброєю, Данілов пояснив, що Кремль лякає всіх військами лише через зустріч Путіна з Байденом, мовляв, щоб мати сильнішу позицію на переговорах щодо України.
  • Президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти – Україна готова до можливого вторгнення агресора. Він щодня стежить за ситуацією та отримує дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів.
  • Тим часом, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає два сценарії у разі вторгнення РФ до України.

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29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

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