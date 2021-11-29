Білорусь підтримає Росію? Лукашенко розповів, чи буде напад на Україну

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку не подобається, що Україна посилює кордон з його країною, і запевняє, що Росія не планує вторгнення. Але при цьому дав зрозуміти, що у разі нападу він буде на боці окупантів.
Про це він сказав на нараді із силовиками. БЕЛТА.
За його словами, це Захід нібито "вигадав" загрозу нападу РФ на Україну і зажадав фактів підготовки такої військової операції. Він вважає, що навколо Росії починаються активні рухи під прикриттям того, що вона "збирається напасти на Україну".
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"Але якби такі задуми були, то білоруські військові, в тому числі я, про це знали б. Нас би повідомили. Але я ще раз кажу: факти на стіл. Вони чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть "війнушку" на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тому почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон, хоча до цього жодних фактів причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніше, ніж було раніше. Проте вони виводять туди військовий контингент і заявляють про це відверто. Це близько восьми тисяч на цьому етапі. Що відбувається на західному кордоні з Польщею та Прибалтикою, ви добре обізнані", – сказав Лукашенко.
Загроза вторгнення Росії
- Нагромадження 100-тисячної армії біля кордонів України називають серйозною загрозою для нашої країни. За даними української та західної розвідок, Путін нібито планує напад у січні. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення на початку наступного року.
- Говорячи про причину брязкання зброєю, Данілов пояснив, що Кремль лякає всіх військами лише через зустріч Путіна з Байденом, мовляв, щоб мати сильнішу позицію на переговорах щодо України.
- Президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти – Україна готова до можливого вторгнення агресора. Він щодня стежить за ситуацією та отримує дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів.
- Тим часом, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає два сценарії у разі вторгнення РФ до України.