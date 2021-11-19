Лукашенко про спецназ на кордоні: "Ми – слов'яни, можемо допомогти мігрантам"

Білоруські силовики могли допомагати нелегальним мігрантам у штурмі кордону із Польщею. Але це, на думку невизнаного лідера Білорусі, нормально – треба ж людям допомогти.
Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі.
Допомога слов'ян
"Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, – Авт.) цілком можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися", – заявив журналістам Лукашенко.
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При цьому він не вважає себе винним у виникненні міграційної кризи.
"Я сказав їм (Заходу, – Авт.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і якщо вони продовжуватимуть приходити, я все одно не зупинятиму їх. Тому що вони ж не їдуть до моєї країни", – дав вагому аргументацію диктатор.
Міграційна криза
- 15 листопада було зафіксовано стрілянину на кордоні у районі скупчення мігрантів.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Україна посилює кордон із Білоруссю та готується до можливого протистояння з мігрантами. Можуть навіть віддати наказ відкрити вогонь.
- Польща заявила, що з понеділка закриває вантажне залізничне сполучення з Білоруссю поки що на одному напрямку – "Брузги". Тут же Мінськ запевнив, що в районі переїзду немає жодних груп непізнаних осіб, які можуть загрожувати перевезенням.
- З 18 листопада влада Іраку почала вивозити своїх громадян із Мінська.