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"Будуть великі розв'язки": Лукашенко дав дивний натяк по Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 13:29
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Після Нового року Лукашенко прогнозує зміну ситуацій між РФ та Україною
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує великих змін у відносинах між Білоруссю, Росією та Україною. Про це повідомляє прес-служба білоруського лідера

"Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо", – сказав він.

При цьому білоруський лідер підкреслив, що Москва не виношує планів нападу на Україну, проте уважно стежить за тим, що відбувається в будинку у південного сусіда.

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"І те, що там в Україні твориться і що планують натовці та американці там, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, бо тут ми поряд", – зазначив він.

Як підсумок, Лукашенко очікує, що січень-лютий 2022 стане багато в чому вирішальним часом у тристоронніх відносинах.

"Тому якісь розв'язки, я думаю, дуже великі, будуть і після Нового року", – анонсував він.

Загроза вторгнення РФ

В очікуванні переговорів

1 грудня, говорячи про ймовірність введення військ Росії на територію України президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України , Мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.

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7 грудня мають відбутися важливі переговори президентів РФ та США . Головною темою розмови стане українське питання. Багато експертів та політиків зазначають, що Путін навмисно лякає військами, щоб вибити собі сильнішу позицію на зустрічі з Байденом. Також відомо, що Кремль зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто залишити Україну поза межами Альянсу.

Тим часом, західні ЗМІ навіть опублікували план нападу РФ на Україну. За даними журналістів The Washington Post та Bild, Росія готує три етапи вторгнення – Спершу в бій підуть бойовики.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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