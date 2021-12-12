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Байден пригрозив Путіну: Заплатіть жахливу ціну у разі вторгнення в Україну

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 грудня, 11:22
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Байден попередив Путіна про руйнівні економічні наслідки
Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден під час онлайн-переговорів із главою Російської Федерації Володимиром Путіним сказав, що РФ заплатить високу ціну у разі військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

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Також Байден нагадав, що в цьому разі на РФ чекають руйнівні економічні наслідки.

"Я цілком ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він рушить в Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", – сказав він.

За словами американського лідера, у розмові з Путіним він цілком ясно дав зрозуміти, що у разі вторгнення Російської Федерації на територію України її становище у світі істотно зміниться, вона заплатить "жахливу ціну".

Як пройшли переговори

  • Телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським тривали понад 1,5 години. Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України.
  • Крім того, Байден підтвердив, що США нададуть усю необхідну допомогу нашій країні для того, щоб Україна мала всі можливості дати будь-яку відсіч у будь-який час.
  • Також президенти США та України обговорювали питання формату переговорів щодо Донбасу. Глава офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Сполучені Штати прийняли для себе чітке рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься, залежатиме від багатьох обставин.

Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що в США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Що думає Путін

Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України, президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року і цього не сталося.

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"Дивіться, про можливе введення російських військ на Україну говорили ще на початку року. Але, як бачите, це не сталося. Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. Потрібно налагодити насамперед діалог. Ось якщо ми щиро до цього прагнутимемо, то жодних загроз ніхто не зазнаватиме", – сказав він.

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