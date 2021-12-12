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Байден пригрозил Путину: Заплатите ужасную цену в случае вторжения в Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 декабря, 11:22
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Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях
Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным сказал, что РФ заплатит высокую цену в случае военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

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Также Байден напомнил, что в этом случае РФ ждут разрушительные экономические последствия.

"Я совершенно ясно дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", — сказал он.

По словам американского лидера, в разговоре с Путиным он совершенно ясно дал понять, что в случае вторжения Российской Федерации на территорию Украины ее положение в мире изменится существенно, она заплатит "ужасную цену".

Как прошли переговоры

  • Телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским длились более 1,5 часа. Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины.
  • Кроме того, Байден подтвердил, что США предоставят всю необходимую помощь нашей стране для того, чтобы Украина имела все возможности дать любой отпор в любое время.
  • Также президенты США и Украины обсуждали вопрос формата переговоров по Донбассу. Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Соединенные Штаты приняли для себя четкое решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, это будет зависеть от многих обстоятельств.

Угроза вторжения РФ

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Что думает Путин

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.

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"Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. Нужно наладить прежде всего диалог. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", – сказал он.

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