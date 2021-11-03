Савченко на протесті під Радою жорстко висловилася про вакцини

Екснардепка вважає, що її права порушено

Савченко теж прийшла протестувати. Фото: колаж "Сьогодні"

На мітинг антивакцинаторів до Ради прийшла екснардепка Надія Савченко. Акцію вона підтримує.

Про це повідомляє Политика Страны.

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"Держава порушує права людини: права про роботу, освіту. Кожен має право вільно пересуватися країною, це право порушено. За всі права людини, які порушені, потрібно боротися. Ця акція абсолютно мирна та адекватна", – сказала Савченко.

Також вона прокоментувала вручення їй та її сестрі Вірі підозри за використання підробленого сертифікату про вакцинацію.

"Жодного документу, крім закордонного паспорта громадянина України, не було. Все інше – ПЛР-тест, якийсь сертифікат – це не документи, які регламентуються законами України. Мета цієї справи – залякати народ у вигляді притягнення до відповідальності публічної людини. Точно можу сказати, що жодних підроблених документів ми не замовляли, не виготовляли, не купували і не використовували", – заявила Савченко.

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Скандал із сестрами Савченко