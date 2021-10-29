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СЬОГОДНІ Влада Події

Сестрам Савченком вручили підозру за липові COVID-сертифікати

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 жовтня, 18:55
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Екс-нардеп та її сестра отримали підозри
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишньому народному депутату Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозри у використанні підробленого ковидного сертифікату під час в'їзду в Україну. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці Facebook .

"Хочу наголосити, що всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність! Не важливо, ви Герой України, чи колишній народний депутат, чи просто громадянин", – написав міністр.

Також він нагадав, що по всій Україні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють ковидні сертифікати та ПЛР-тести. Крім того, прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

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За словами міністра, за цей тиждень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 розпочато 59 кримінальних проваджень. Станом на 22 жовтня, за його словами, таких виробництв було відкрито понад 800.

Нагадаємо, що 22 жовтня Савченко із сестрою в аеропорту Бориспіль намагалися використати підроблені сертифікати. Вони поверталися із Туреччини.

Також ми писали про те, що на території міжнародного аеропорту "Бориспіль" сім людина мали виявлено документи про вакцинацію , які можуть містити ознаки підробки .

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Раніше у Вінниці поліція викрила банду, яка торгувала підробленими документами про вакцинацію . На чолі зі схемою стояв місцевий підприємець.

Які правила запровадили в Україні?

В Україні посилилися карантинні обмеження. З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири громадського транспорту повинні мати один із наступних документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, для жовтих областей підійде одна доза;

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  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію вакциною однодозною або двома дозами дводозною,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про лікування від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням "Дії";
  • негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту для визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

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