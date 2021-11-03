Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Савченко на протесте под Радой жестко высказалась о вакцинах

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
3 ноября, 11:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-нардеп считает, что ее права нарушены
Савченко тоже пришла протестовать. Фото: коллаж "Сегодня"
Савченко тоже пришла протестовать. Фото: коллаж "Сегодня"

На митинг антивакцинаторов к Раде пришла экс-нардеп Надежда Савченко. Акцию она поддерживает.

Об этом сообщает Политика Страны.

Реклама

"Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены, нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная",- сказала Савченко.

Также она прокомментировала вручение ей и ее сестре Вере подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации.

"Никакого документа, кроме заграничного паспорта гражданина Украины, не было. Все остальное – ПЦР-тест, какой-то сертификат – это не документы, которые регламентируется законами Украины. Цель этого дела – запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека. Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали, не покупали и не использовали", – заявила Савченко.

Реклама

Скандал с сестрами Савченко

  • 22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят обеим подозрения – открыто уголовное производство.
  • В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.
  • А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до двух лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.
  • Сама Савченко оправдалась за поддельный сертификат, мол, это не официальный документ для пересечения границы.
  • Позже сестрам Савченко вручили подозрение за липовые COVID-сертификаты.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять