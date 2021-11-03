Савченко на протесте под Радой жестко высказалась о вакцинах

Экс-нардеп считает, что ее права нарушены

Савченко тоже пришла протестовать. Фото: коллаж "Сегодня"

На митинг антивакцинаторов к Раде пришла экс-нардеп Надежда Савченко. Акцию она поддерживает.

Об этом сообщает Политика Страны.

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"Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены, нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная",- сказала Савченко.

Также она прокомментировала вручение ей и ее сестре Вере подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации.

"Никакого документа, кроме заграничного паспорта гражданина Украины, не было. Все остальное – ПЦР-тест, какой-то сертификат – это не документы, которые регламентируется законами Украины. Цель этого дела – запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека. Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали, не покупали и не использовали", – заявила Савченко.

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