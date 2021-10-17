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"Наступна стадія прийняття горя. В кінці прийде прийняття" – експерт жорстко прокоментував статтю Медведєва про Україну

Андрій Хрустальов Андрій Хрустальов Подієвий лідер Сьогодні
17 жовтня, 23:13
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Образлива публікація екс-президента РФ не вказує на те, що Росія готується до військової агресії проти України, а скоріше навпаки, вважає Дмитро Золотухін

Стаття екс-президента РФ Дмитра Медведєва не є передвісником великої війни між Росією і Україною та не містить в собі особливої загрози. При цьому для українців навіть не важливо ні то, під чию диктовку написана стаття, ні чи був привід для її публікації. У цій статті важливий тільки останній абзац – про те, що Росія не буде співпрацювати з нинішньою українською владою.

Таку думку висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" експерт, заступник міністра інформполітики в 2017 – 2019 рр. Дмитро Золотухін.

За словами Золотухіна, стаття не є приватною ініціативою Медведєва – "використовувався рот Медведєва, щоб ці месиджі озвучити". Також, за його словами, не важливий і привід для цієї статті – хоча вона, як відомо, збіглася з візитом заступник голови Держдепу США Вікторії Нуланд в Москву.

"Для мене роль відіграє лише останній абзац, в якому сказано, що ми нічого робити не будемо, ми з цією владою спілкуватися не будемо, – зазначає Дмитро Золотухін . – Цей месидж про те, що вони будуть чекати наступної влади. Якщо наступна влада прийде, і вона теж їм не сподобається, вони будуть знову чекати. Те, що Москва буде чекати, поки ми будемо займатися своїми справами, мене особисто абсолютно влаштовує. "

Золотухін також згадав статтю російського політолога Дмитра Треніна "Переоцінка близькості. Як Росії будувати відносини з Україною", що опублікована на carnegie.ru. На думку Треніна, Кремль неправильно вибудовує політику по відношенню до України, і її пора міняти. Золотухін вважає, що Кремль повинен прийняти для себе свою помилку і почати переосмислення.

"Мені це нагадує стадії прийняття горя в Російській Федерації – від заперечення через гнів до депресії й прийняття. Прийняття в певних колах вже настало: Україна стала незалежною і будує власну політику. А в певних, наприклад, в колах Дмитра Медведєва, триває стадія гніву. Але є надія, що вони теж пройдуть ці стадії і прийдуть до прийняття, зберігаючи нинішній статус-кво, тому що з цим статусом зробити вже нічого неможливо ", – зазначає Золотухін.

Головний месидж статті Медведєва – Росії щодо України не треба робити нічого. Дмитро Золотухін вважає, що це вселяє надію.
Головний месидж статті Медведєва – Росії щодо України не треба робити нічого. Дмитро Золотухін вважає, що це вселяє надію. / Фото: Realist

При цьому Золотухін не заперечую ймовірність широкомасштабної війни Росії з Україною. Він вважає, що війни не можна виключити через непередбачуваність рішень російського керівництва. Але при цьому він зазначає:

"Питання великої війни з Росією ніяк не пов'язаний з цим пасквілем Медведєва і тим, що він намагався донести", – зазначає Золотухін.

Що написав Медведєв?

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв 11 жовтня опублікував статтю в газеті "Коммерсант" під назвою "Чому контакти з нинішнім українському керівництвом є безглуздими". Стаття сповнена різких заяв стосовно України і особливо її керівників. Навіть в самій Росії експерти неодноразово відзначали, що стаття написана мовою, яка не типова для представників вищої влади. Ось характерна цитата:

"Нинішній президент цієї змученої країни – людина, що має певні етнічні корені, все життя говорив російською мовою. Більш того, працював в Росії і отримував значні кошти з російських джерел. Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий "майдан", спрямований проти його особистої влади, повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті – відмовився від своєї ідентичності ", – пише Медведєв.

Багато російських експертів називають статтю "ганебною". "Ходять чутки, що Медведєв сильно п'є, і за деякими його діям це схоже", – так прокоментував статтю російський політик Леонід Гозман в ефірі "Великої політики з Євгеном Кисельовим".

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