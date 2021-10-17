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"Завідувач політичним цвинтарем": у Зеленського присоромили Медведєва

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 жовтня, 16:28
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У російській політиці вся роль Медведєва зводилася до того, щоб гріти крісло Володимира Путіна
Никифоров (праворуч) принизив статтю колишнього президента РФ. Колаж "Сьогодні"
Никифоров (праворуч) принизив статтю колишнього президента РФ. Колаж "Сьогодні"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв своєю статтею про Україну намагався нагадати про себе і свої висловлювання міг не узгоджувати з Кремлем, оскільки став давно забутою політичною фігурою.

Про це в телеканалу Дом сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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Він не впевнений, що на ці висловлювання Медведєва потрібно якось офіційно реагувати.

"Ну хто такий Медведєв зараз... У російській політиці вся його роль зводилася до того, щоб гріти крісло Володимира Путіна між двома його президентськими термінами. Зараз він завідувач політичним цвинтарем – Радбезом РФ, який абсолютно ні на що не впливає. Тому ця його стаття, може, спроба якось нагадати про себе, про те, що він взагалі є. Інакше, крім таких ось випадів, про нього вже ніхто не пам'ятає, а в самій РФ над ним відверто знущаються", – сказав Никифоров.

Також він задається питанням, а чи санкціонував Кремль цей його випад у бік України, і чи можна це вважати офіційною позицією Москви.

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"Якщо вони бачили цей текст – тоді це сумно, це жалюгідна ситуація в рівні політичної дискусії в РФ. Ви можете собі уявити, щоб Франція або Німеччина – у яких століття сусідських "терок" і конфліктів – так висловлювався про лідерів іншої сторони. Якщо це не санкціоновано вищим керівництвом РФ, тоді це хамство і марення", – сказав спікер Банковій.

Стаття Медведєва про Україну

  • У російському виданні "Комерсант" вийшла стаття Медведєва під назвою "Чому не мають сенсу контакти з нинішнім українським керівництвом", в якій він заявляє про безглуздість переговорів з Києвом.
  • Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" в РФ домовлятися не будуть і, мовляв, Росія чекатиме для переговорів на нове, проросійське керівництво в Україні.
  • Медведєв також не соромився у висловах. Серед іншого він назвав український закон про корінні народи "покидьковим", "Кримську платформу" – дебільною, що Україна "складає окрему історію", а перші особи України – це люди, які "не мають ніякої стійкої самоідентифікації".

Як ми вже писали, у Зеленського висміяли статтю Медведєва. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк поставив на місце експрезидента РФ.

Навіть в Росії "рознесли" Медведєва за слова про Україну. Російський опозиційний політик Леонід Гозман вважає, що це було фантастичним хамством і імперською зарозумілістю.

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