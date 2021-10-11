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Медведєв заявив про безглуздість переговорів з Україною у найближчі три роки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 жовтня, 10:30
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Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв висловився про керівництво України
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв (2008-2012) написав статтю про Україну, де заявив, що вважає безглуздими контакти з українським керівництвом.

Про це йдеться в статті Медведєва в журналі Комерсант.

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При цьому російський чиновник використовував недипломатичні лексику, ображаючи українців і керівництво країни. Грамотність викладу своїх думок у Медведєва почала кульгати з самого початку. Стаття має назву українського прислів'я з двома помилками.

За його словами, Зеленський "змушений нескінченно маневрувати між різними силами: радикальними націоналістами, мусульманською частиною населення, помірними аполітичними українцями, росіянами та представниками інших етносів". Медведєв вважає, що через це президенту України ніби-то важко.

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Говорячи про відносини Москви і Києва, Медведєв вказує на шкідливість контактів з нинішніми керівниками України.

"Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі. Так, в політиці можливі компроміси, іноді деякі відступи від сформованої лінії, але не в такій мірі, коли узгоджений підхід змінюється на діаметрально протилежний. А нам і нашим партнерам безперервно брешуть і йдуть від прийнятих рішень. А значить, і переговори з ними абсолютно безглузді", – заявив він.

Але деякі аргументи в статті викликають питання на тему подвійних стандартів. Одна з причин, по якій Медведєв не бажає переговорів з Києвом – це нібито "зовнішнє управління" Україною. У той же час Росія постійно закликає українську владу вести переговори з "ЛДНР", які дійсно зовні залежать від Москви.

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Він запропонував дочекатися появи в Україні нового керівництва, щоб відновити контакти з офіційним Києвом.

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Що відомо про Медведєва

  • Дмитро Анатолійович Медведєв – російський державний і політичний діяч. Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації з 16 січня 2020 року. Голова партії "Єдина Росія" з 26 травня 2012 року.
  • 15 вересня 2016 року Олексій Навальний опублікував розслідування Фонду боротьби з корупцією, присвячене ймовірної дачі Медведєва – старовинної садибі Міловка в місті Плесо. Він першим зібрав факти корупції, пов'язані з екс-президентом Росії. Ці факти лягли в основу документального фільму "Він вам не Дімон".
  • Досить швидко рейтинг фільму "Він вам не Дімон" вирвався до рівня "Форреста Гампа" і "Зеленої милі".
  • При цьому провідні мережеві корпорації постійно видаляють акаунти, пов'язані з опозиціонером. Наприклад, корпорації Apple і Google видалили додаток "Навальний" з App Store і Google Play в перший день виборів в Росії.

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