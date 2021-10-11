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Фантастичне хамство і зверхність: в РФ "рознесли" Медведєва за слова про Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 жовтня, 14:22
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Леоніда Гозмана вразила поведінка Медведєва стосовно керівництва України і українського народу
Медведєв зганьбився статтею про Україну. Колаж "Сьогодні"
Медведєв зганьбився статтею про Україну. Колаж "Сьогодні"

Російський опозиційний політик Леонід Гозман розкритикував статтю заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Україну і назвав його висловлювання хамством і зарозумілістю.

Про це він сказав ефірі радіостанції Ехо Москви.

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Медведєв у своїй статті написав, мовляв, з українським керівництвом нема про що говорити.

"Він говорить про те, що не треба сподіватися, що щось зміниться. Нічого не зміниться, тому що наше керівництво не зацікавлене у зниженні напруженості між Росією і Україною. Далі ігнорується реальність. Будучи одним з вищих чиновників Росії, він говорить про російсько-українські відносини і не згадує слова "Крим", слова "Донбас" ... Ти про це скажи, там більше десяти тисяч людей вбито, там взагалі багато чого сталося, і ти це ігноруєш", – сказав Гозман.

Також його вразила поведінка Медведєва стосовно керівництва України і українського народу.

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"І потім, звичайно, хамство і імперська зарозумілість автора цього тексту фантастична: це образа вищим керівникам України, в тому числі президенту України, образа українського народу, мені здається. Після цієї статті до нас будуть ставитися ще гірше, ніж до неї. Так в 19 або 18 столітті розмовляли з якою-небудь колонією, що "ви там дикуни і нічого не розумієте", – підкреслив російський опозиціонер.

Що відомо про Медведєва

  • Дмитро Анатолійович Медведєв – російський державний і політичний діяч. Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації з 16 січня 2020 року. Голова партії "Єдина Росія" з 26 травня 2012 року.
  • 15 вересня 2016 року Олексій Навальний опублікував розслідування Фонду боротьби з корупцією, присвячене ймовірної дачі Медведєва – старовинної садибі Міловка в місті Плесо. Він першим зібрав факти корупції, пов'язані з екс-президентом Росії. Ці факти лягли в основу документального фільму "Він вам не Дімон".
  • Досить швидко рейтинг фільму "Він вам не Дімон" вирвався до рівня "Форреста Гампа" і "Зеленої милі".
  • При цьому провідні мережеві корпорації постійно видаляють акаунти, пов'язані з опозиціонером. Наприклад, корпорації Apple і Google видалили додаток "Навальний" з App Store і Google Play в перший день виборів в Росії.

Нагадаємо, в 2020 році Медведєв поскаржився, що Україна завадила Росії позбутися санкцій.

А потім відзначився новою скандальною заявою, мовляв, українці повинні змиритися з втратою Криму. У відповідь в Україні йому дали слушну пораду.

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