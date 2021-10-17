"Заведующий политическим кладбищем": у Зеленского пристыдили Медведева

В российской политике вся роль Медведева сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина

Никифоров (справа) унизил статью бывшего президента РФ. Коллаж "Сегодня"

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своей статьей об Украине пытался напомнить о себе и свои высказывания мог не согласовывать с Кремлем, поскольку стал давно забытой политической фигурой.

Об этом в телеканалу Дом сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Он не уверен, что на эти высказывания Медведева нужно как-то официально реагировать.

"Ну кто такой Медведев сейчас… В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он заведующий политическим кладбищем – Совбезом РФ, которые абсолютно ни на что не влияет. Поэтому эта его статья, может, попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть. Иначе, кроме таких вот выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой РФ над ним откровенно издеваются", – сказал Никифоров.

Также он задается вопросом, а санкционировал ли Кремль этот его выпад в сторону Украины, и можно ли это считать официальной позицией Москвы.

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"Если они видели этот текст – тогда это грустно, это плачевная ситуация в уровне политической дискуссии в РФ. Вы можете себе представить, чтобы Франция или Германия – у которых столетия соседских "терок" и конфликтов – так высказывался о лидерах другой стороны. Если это не санкционировано высшим руководством РФ, тогда это хамство и бред", – сказал спикер Банковой.

Статья Медведева об Украине

В российском издании "Коммерсант" вышла статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.

Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.

Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Как мы уже писали, у Зеленского высмеяли статью Медведева. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поставил на место экс-президента РФ.

Даже в России "разнесли" Медведева за слова об Украине. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.