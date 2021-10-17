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"Заведующий политическим кладбищем": у Зеленского пристыдили Медведева

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 16:28
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В российской политике вся роль Медведева сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина
Никифоров (справа) унизил статью бывшего президента РФ. Коллаж "Сегодня"
Никифоров (справа) унизил статью бывшего президента РФ. Коллаж "Сегодня"

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своей статьей об Украине пытался напомнить о себе и свои высказывания мог не согласовывать с Кремлем, поскольку стал давно забытой политической фигурой.

Об этом в телеканалу Дом сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Он не уверен, что на эти высказывания Медведева нужно как-то официально реагировать.

"Ну кто такой Медведев сейчас… В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он заведующий политическим кладбищем – Совбезом РФ, которые абсолютно ни на что не влияет. Поэтому эта его статья, может, попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть. Иначе, кроме таких вот выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой РФ над ним откровенно издеваются", – сказал Никифоров.

Также он задается вопросом, а санкционировал ли Кремль этот его выпад в сторону Украины, и можно ли это считать официальной позицией Москвы.

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"Если они видели этот текст – тогда это грустно, это плачевная ситуация в уровне политической дискуссии в РФ. Вы можете себе представить, чтобы Франция или Германия – у которых столетия соседских "терок" и конфликтов – так высказывался о лидерах другой стороны. Если это не санкционировано высшим руководством РФ, тогда это хамство и бред", – сказал спикер Банковой.

Статья Медведева об Украине

  • В российском издании "Коммерсант" вышла статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.
  • Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.
  • Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Как мы уже писали, у Зеленского высмеяли статью Медведева. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поставил на место экс-президента РФ.

Даже в России "разнесли" Медведева за слова об Украине. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.

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