"Радянська газета 1930-х років": у Зеленського висміяли статтю Медведєва

Колишній президент Росії не соромився у виразах про Україну, але Подоляк поставив його на місце

Подоляк (зліва) відреагував на слова Медведєва про Україну. Колаж "Сьогодні"

Стаття заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва витримана в кращих традиціях пропагандистських текстів 1930-х років, а також свідчить про те, що в Москві зовсім справи кепські.

Про це сказав Українській правді радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Він назвав статтю російського чиновника вкрай дивною, недоречною і неактуальною. За його словами, Медведєв випав з актуального політичного порядку денного, не запрошується до обговорення переговорів між Росією і Україною. Таким чином Медведєв, можливо, намагався нагадати Кремлю про себе.

"Це якщо рішення про написання такого тексту було його власним. Що сумнівно, розуміючи і приймаючи той факт, що сам Медведєв давно не виявляв ніякої виразної активності. Друга версія. Оскільки особливої репутаційної цінності Медведєв вже не має, рішення вкласти в його уста відкриті образи і настільки брутальну брехню може відображати той факт, що Медведєвим як слабкою фігурою, про яку ніхто не буде шкодувати, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію. Це відображає досить нервовий стан російського керівництва, яке просто не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією і цивілізованим світом", – сказав Подоляк.

Також на Банковій зазначають, що цією статтею Медведєва Москва показала, що у неї дійсно справи кепські.

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"Текст за підписом Медведєва витриманий в такому стилі і в такий лексиці, що нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах 1930-х років. Якщо від імені держави допускається подібна стилістика, то справи кепські. А якщо такий текст публікується ще і в день початку візиту в Москву заступник держсекретаря США Вікторії Нуланд, який ретельно готувався, то явно хтось намагається не тільки зберегти, але і посилити курс на конфронтацію", – пояснив Подоляк.

Для України насамперед важлива позиція президента РФ Володимира Путіна, а не його оточення, оскільки, нагадав Подоляк, він навпаки виступав за необхідність переговорів з Україною.

Стаття Медведєва про Україну

У російському виданні "Комерсант" вийшла стаття Медведєва під назвою "Чому не мають сенсу контакти з нинішнім українським керівництвом", в якій він заявляє про безглуздість переговорів з Києвом.

Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" в РФ домовлятися не будуть і, мовляв, Росія чекатиме для переговорів нового, проросійського керівництва в Україні.

Медведєв також не соромився у виразах. Серед іншого він назвав український закон про корінні народи "ублюдочним", "Кримську платформу" – дебільною, що Україна "складає окрему історію", а перші особи України – це люди, які "не мають ніякої стійкої самоідентифікації".

Як ми вже писали, навіть в Росії "рознесли" Медведєва за слова про Україну. Російський опозиційний політик Леонід Гозман вважає, що це було фантастичним хамством і імперською зарозумілістю.

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Нагадаємо, в 2020 році Медведєв поскаржився, що Україна завадила Росії позбутися санкцій.

А потім відзначився новою скандальною заявою, мовляв, українці повинні змиритися з втратою Криму. У відповідь в Україні йому дали слушну пораду.