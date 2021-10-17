Зустрічі з Путіним може і не бути – Кремль образився на Зеленського

Москва згадує про Мінські угоди тільки тоді, коли потрібно блокувати переговори з Києвом

/ Фото: AFP

Кремль не бачить найближчим часом перспектив для зустрічі президентів України і Росії, звинувативши Київ у невиконанні Мінських угод. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков вважає, що з президентом України нема про що говорити, оскільки він вважає РФ агресором.

Про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів, передає Інтерфакс.

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Він поскаржився на українську владу, мовляв, вона не виконує домовленості щодо Донбасу.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади. Саме вони зараз проводять законопроєкт про так званий перехідний період, який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей. Тому поки перспективи (зустрічі Зеленського і Путіна. – Ред.) погані", – сказав Пєсков.

Також Кремлю не подобається, що Зеленський називає Росію стороною конфлікту на Донбасі.

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"Учасники конфлікту описані в Мінському комплексі заходів, який є документом ООН. І, відповідно, якщо президент України не визнає документ ООН і де-факто ставить під сумнів підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", – сказав він.

Пєсков також прокоментував перспективи "нормандської зустрічі". Він знову завів "стару платівку", мовляв, спочатку потрібно виконати домовленості щодо Донбасу, а потім зустрічатися. Хоча він забув згадати, що Росія не виконує навіть перших пунктів "Мінська".

Мирні домовленості були прийняті в Мінську в лютому 2015 року за підсумками переговорів Путіна, Порошенка, Меркель і Олланда. У документ увійшли 13 пунктів. Перші з них – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України та роззброєння бойовиків.

Зараз Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися строго за пунктами, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів), і тільки потім передача Україні окупованої території. При цьому окупанти не виконують навіть перших пунктів.

Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів в ОРДЛО, поки територія залишається окупованою й там перебувають бойовики і російські військові.

Цей момент в домовленостях є головним каменем спотикання. Раніше колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер показував цікаву інфографіку, як РФ "виконує" "Мінськ":

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Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.