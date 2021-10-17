Ексдепутат-втікач прийняв громадянство Росії

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, якому в Німеччині відмовили в політичному притулку, перебирається в Росію і вже отримав російське громадянство.
Про це він сам заявив Бабелю.
Він зазначив, що громадянство країни-агресорки отримав ще в минулому році.
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"Я тільки отримав за спортом. Виступаю за збірну Росії тепер (з кінного спорту. – Ред.)", – сказав Онищенко.
Колишній політик також спростував чутки про продаж вілли в Німеччині і заявив, що це був спортивний комплекс.
"Не продавав і не продаю. Я там тільки директор і менеджер. Був мій (спорткомплекс), я продав його у 2019 році. Тепер тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили", – заявив екснардеп.
Онищенко підтвердив інформацію про громадянство и Стране. Також він додав, що до кінця року відмовиться від українського паспорта.
"З цього року я представляю збірну команду РФ з кінного спорту на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи і буду вести російських спортсменів до Олімпійських ігор як тренер і спортсмен. А що робити? У мене закінчилися всі іноземні паспорти. Я приходжу в посольства – мені відмовляють. В Україні бардак, кінний спорт загубили, в країні владу поміняли із шила на мило, і толку тут у найближчі роки не буде", – підкреслив він.
Справа Онищенка
- НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організоване злочинне угруповання, яке за допомогою угод з ПАТ "Укргазвидобування" заподіяло шкоду державі в розмірі понад 3 млрд грн: 1,6 млрд були отримані від перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства, а 1,3 млрд – неоплачена сума ренти за користування надрами.
- Організатором корупційної схеми, на думку НАБУ, є Олександр Онищенко, щодо якого в лютому 2020 року САП передала обвинувальний акт до суду. Загалом слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб.
- Сам екснардеп всі звинувачення відкидає. Він вважає, що проти нього розгорнуто чергову кампанію, щоб відібрати його бізнес.
- У травні 2020-го Німеччина відмовила в екстрадиції Онищенка в Україну. Виявляється, німецькі судді переживають, що в київському СІЗО недостатньо хороші умови для екснардепа.