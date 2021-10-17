Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Власть События

Беглый экс-депутат Рады принял гражданство России

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 18:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сбежавший из Украины Онищенко объяснил, что он теперь будет делать в стране-агрессоре
Онищенко снова меняет место жительства. Коллаж "Сегодня"
Онищенко снова меняет место жительства. Коллаж "Сегодня"

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, которому в Германии отказали в политическом убежище, перебирается в Россию и уже получил российское гражданство.

Об этом он сам заявил Бабелю.

Реклама

Он отметил, что гражданство страны-агрессора получил еще в прошлом году.

"Я только получил по спорту. Выступаю за сборную России сейчас (по конному спорту. – Ред.)", – сказал Онищенко.

Бывший политик опроверг слухи о продаже виллы в Германии и заявил, что это был спортивный комплекс.

Реклама

"Не продавал и не продаю. Я там только директор и менеджер. Был мой (спорткомплекс), я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили", – заявил экс-нардеп.

Недвижимость, которой владел Онищенко в Германии. Фото: guteinhausforsale.com/villa

Онищенко подтвердил информацию о гражданстве и Стране. Также он добавил, что к концу года откажется от украинского паспорта.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства – мне отказывают. В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло, и толку тут в ближайшие годы не будет", – подчеркнул он.

Реклама

Дело Онищенко

  • НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.
  • Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является Александр Онищенко, в отношении которого в феврале 2020 года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.
  • Сам экс-нардеп все обвинения отвергает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.
  • В мае 2020-го Германия отказала в экстрадиции Онищенко в Украину. Оказывается, немецкие судьи переживают, что в киевском СИЗО недостаточно хорошие условия для экс-нардепа.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

17 октября 1991. Постанвлением Кабмина был создан совместный украинско-немецкий консорциум "Чернобыльгабекинтербуд"

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

93 913

заболело за неделю в Украине

+9%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять