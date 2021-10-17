"Путін не вічний – сховатися на вдасться": Кулеба пригрозив Кремлю

Україна в Гаазі має намір задавити російських злочинців – красиво і згідно з міжнародним правом, говорить міністр

Кулеба обіцяє засудити путінських окупантів за злочини проти України. Колаж "Сьогодні"

Україна в Арбітражному суді в Гаазі розбила спроби Росії виправдатися за напад на українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році, показавши цим самим, що окупантам не уникнути відповідальності, причому навіть після зміни правління Володимира Путіна.

Про це написав у своїй колонці на Українській правді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він нагадав, що на цьому тижні в Гаазі пройшли попередні слухання у справі України проти РФ щодо інциденту з нападом на українські кораблі. Ці слухання скликала російська сторона, намагаючись поставити під сумнів юрисдикцію трибуналу у справі. Своїми маніпуляціями росіяни намагалися довести, що напад на українські кораблі стосувався "військової діяльності" і нібито не підпадає під Конвенцію ООН з морського права.

"Українські дипломати і професійні іноземні юристи розбили російські нісенітниці. Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали "Дави його!". Але добре сміється той, хто сміється останнім. Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля – ми давимо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом. Наслідки для порушників будуть значно серйознішими та тривалішими", – написав Кулеба.

Міністр зазначив, що навіть після зміни режиму Путіна міжнародні суди будуть притягувати Росію до юридичної відповідальності.

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"Я кажу це прямо та відверто з однією простою метою. Хочу, щоб кожен, хто виконує сьогодні злочинні накази керівництва у Кремлі, вже нині знав ціну своїх дій. Путін не вічний, а сховатися не вдасться. І це не погроза, а застереження. Покарання невідворотнє і ми наполегливо та послідовно працюємо над його втіленням", – підкреслив глава МЗС України.

Напад Росії на українські кораблі у 2018 році