Зеленський посилив охорону після замаху на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський посилив свій кортеж. Це помітили після стрілянини по авто помічника глави держави – Сергія Шефіра.
Про це повідомляє "Українська правда".
Тепер кортеж президента складається з більшої кількості авто. На машини встановили сигнальні маяки, і тепер вони рухаються на великій швидкості.
Новий кортеж Зеленського вже бачили на Обухівській трасі. Він рухався в бік державних дач увечері – близько 21:00. Ці авто їхали з сиренами і мигалками.
Поліція на особливому режимі роботи
Водночас за наказом глави Нацполіції Ігоря Клименка, з 25 вересня по 8 жовтня особовий склад кримінальної поліції і слідчих підрозділів переводять на посилений режим роботи. Це профілактика, щоб ситуація стабілізувалася.
Тобто, тепер поліцейські будуть працювати понаднормово, але не більше ніж 12 годин на добу і 6 днів на тиждень.
Що відомо про замах
- Напад стався близько 10:00 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".