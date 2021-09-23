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У лісі і під водою – на Київщині сотні поліцейських шукають сліди кілерів Сергія Шефіра

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 вересня, 20:23
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Правоохоронці обстежують понад 430 га лісу і відпрацьовують найближчі до місця розстрілу населені пункти
На місці працюють кількасот правоохоронців/Колаж "Сьогодні"
На місці працюють кількасот правоохоронців/Колаж "Сьогодні"

На Київщині тривають оперативно-розшукові заходи у справі замаху 22 вересня на першого помічника президента України Сергія Шефіра і його водія. Правоохоронці обстежують понад 430 гектарів лісу і відпрацьовують найближчі до місця злочину населені пункти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Поліція повідомляє, що ведеться також обстеження найближчих водойм, а також збір відомостей у можливих свідків.

До пошуків доказів підключені сотні правоохоронців
До пошуків доказів підключені сотні правоохоронців

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"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину. Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого", – сказано в повідомленні поліції.

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Що сталося

  • Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
  • Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
  • Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.

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