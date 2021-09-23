У лісі і під водою – на Київщині сотні поліцейських шукають сліди кілерів Сергія Шефіра

Правоохоронці обстежують понад 430 га лісу і відпрацьовують найближчі до місця розстрілу населені пункти

На місці працюють кількасот правоохоронців/Колаж "Сьогодні"

На Київщині тривають оперативно-розшукові заходи у справі замаху 22 вересня на першого помічника президента України Сергія Шефіра і його водія. Правоохоронці обстежують понад 430 гектарів лісу і відпрацьовують найближчі до місця злочину населені пункти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Опитування свідків і пошук доказів

Поліція повідомляє, що ведеться також обстеження найближчих водойм, а також збір відомостей у можливих свідків.

До пошуків доказів підключені сотні правоохоронців

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"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину. Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого", – сказано в повідомленні поліції.

Що сталося