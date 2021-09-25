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Зеленский усилил охрану после покушения на Шефира

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 сентября, 08:25
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Теперь кортеж президента ездит с мигалками и сиренами, тем временем полицейские перешли на усиленный режим работы
Зеленский увеличил кортеж, фото иллюстративные
Зеленский увеличил кортеж, фото иллюстративные / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский усилил свой кортеж. Это заметили после стрельбы по авто помощника главы государства – Сергея Шефира.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Теперь кортеж президента состоит из большего количества авто. На машины установили сигнальные маяки, и теперь они движутся на большой скорости.

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Новый кортеж Зеленского уже видели на Обуховской трассе. Он двигался в сторону государственных дач вечером – около 21:00. Эти авто ехали с сиренами и мигалками.

Полиция на особом режиме работы

Тем временем по приказу главы Нацполиции Игоря Клименко, с 25 сентября по 8 октября личный состав криминальной полиции и следственных подразделений переводят на усиленный режим работы. Это профилактика, чтобы ситуация стабилизировалась.

То есть, теперь полицейские будут работать сверхурочно, но не более чем 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.

Что известно о покушении

  • Нападение произошло около 10:00 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

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