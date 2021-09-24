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Шефір не прийшов на прямий ефір, але залишив повідомлення

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 вересня, 12:28
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Друг і помічник Зеленського пояснив, що історія із замахом внесла корективи в його життя і побут
Шефір не прийшов на ток-шоу через останні події. Колаж "Сьогодні"
Шефір не прийшов на ток-шоу через останні події. Колаж "Сьогодні"

Перший помічник президента України Сергій Шефір після замаху на нього вирішив не їхати на прямий ефір для участі в політичному ток-шоу, оскільки звикає до нової реальності свого життя з охороною і збирався провідати в лікарні водія, який врятував йому життя.

Відповідне повідомлення від нього зачитала в програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1" ведуча Наталія Мосійчук.

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За його словами, історія із замахом внесла корективи в його життя і побут.

"Звикаю до нової реальності, до охорони, графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім'ї та побут охорони, яку мені виділили. Найбільше переживаю за стан здоров'я свого водія. Що б не говорили, особисто я вважаю, що він врятував мені життя. Тому ввечері буду у нього. Звичайно, мені знадобиться ще кілька днів, щоб повністю оговтатися. Це не заважає моїй роботі, але від всього іншого хочу утриматися", – написав Шефір Наталії Мосійчук.

Що відомо про замах

  • Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
  • Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський пообіцяв сильну відповідь після замаху на його друга Шефіра. У той же час він пообіцяв, що цей інцидент ніяк не вплине на той курс, який обрала його команда в боротьбі з корупцією.

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