Шефір не прийшов на прямий ефір, але залишив повідомлення

Перший помічник президента України Сергій Шефір після замаху на нього вирішив не їхати на прямий ефір для участі в політичному ток-шоу, оскільки звикає до нової реальності свого життя з охороною і збирався провідати в лікарні водія, який врятував йому життя.
Відповідне повідомлення від нього зачитала в програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1" ведуча Наталія Мосійчук.
За його словами, історія із замахом внесла корективи в його життя і побут.
"Звикаю до нової реальності, до охорони, графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім'ї та побут охорони, яку мені виділили. Найбільше переживаю за стан здоров'я свого водія. Що б не говорили, особисто я вважаю, що він врятував мені життя. Тому ввечері буду у нього. Звичайно, мені знадобиться ще кілька днів, щоб повністю оговтатися. Це не заважає моїй роботі, але від всього іншого хочу утриматися", – написав Шефір Наталії Мосійчук.
Що відомо про замах
- Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський пообіцяв сильну відповідь після замаху на його друга Шефіра. У той же час він пообіцяв, що цей інцидент ніяк не вплине на той курс, який обрала його команда в боротьбі з корупцією.