Шефір не прийшов на прямий ефір, але залишив повідомлення

Друг і помічник Зеленського пояснив, що історія із замахом внесла корективи в його життя і побут

Шефір не прийшов на ток-шоу через останні події. Колаж "Сьогодні"

Перший помічник президента України Сергій Шефір після замаху на нього вирішив не їхати на прямий ефір для участі в політичному ток-шоу, оскільки звикає до нової реальності свого життя з охороною і збирався провідати в лікарні водія, який врятував йому життя.

Відповідне повідомлення від нього зачитала в програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1" ведуча Наталія Мосійчук.

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За його словами, історія із замахом внесла корективи в його життя і побут.

"Звикаю до нової реальності, до охорони, графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім'ї та побут охорони, яку мені виділили. Найбільше переживаю за стан здоров'я свого водія. Що б не говорили, особисто я вважаю, що він врятував мені життя. Тому ввечері буду у нього. Звичайно, мені знадобиться ще кілька днів, щоб повністю оговтатися. Це не заважає моїй роботі, але від всього іншого хочу утриматися", – написав Шефір Наталії Мосійчук.

Що відомо про замах

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський пообіцяв сильну відповідь після замаху на його друга Шефіра. У той же час він пообіцяв, що цей інцидент ніяк не вплине на той курс, який обрала його команда в боротьбі з корупцією.