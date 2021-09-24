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Шефир не пришел на прямой эфир, но оставил сообщение

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
24 сентября, 12:28
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Друг и помощник Зеленского объяснил, что история с покушением внесла коррективы в его жизнь и быт
Шефир не пришел на ток-шоу из-за последних событий. Коллаж "Сегодня"
Шефир не пришел на ток-шоу из-за последних событий. Коллаж "Сегодня"

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир после покушения на него решил не ехать на прямой эфир для участия в политическом ток-шоу, поскольку привыкает к новой реальности своей жизни с охраной и собирался проведать в больнице водителя, который спас ему жизнь.

Соответствующее сообщение от него зачитала в программе "Право на владу" в эфире телеканала "1+1" ведущая Наталия Мосийчук.

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По его словам, история с покушением внесла коррективы в его жизнь и быт.

"Привыкаю к новой реальности, к охране, графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили. Больше всего переживаю за состояние здоровья своего водителя. Что бы ни говорили, лично я считаю, что он спас мне жизнь. Поэтому вечером буду у него. Конечно, мне понадобится еще несколько дней, чтобы полностью оправиться. Это не мешает моей работе, но от всего остального хочу удержаться", – написал Шефир Наталии Мосийчук.

Что известно о покушении

  • Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский пообещал сильный ответ после покушения на его друга Шефира. В то же время он пообещал, что этот инцидент никак не повлияет на тот курс, который выбрала его команда в борьбе с коррупцией.

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