Поранений водій Шефіра їхав ще 5 км! Його не відразу відвезли до лікарні – МВС про подробиці замаху

Невідомі сьогодні, 22 вересня, обстріляли автомобіль помічника Зеленського

На місці замаху на Шефіра проводять слідчі дії. Фото: колаж "Сьогодні"

Потерпілий водій радника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра після обстрілу проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Крім того, відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Що кажуть в МВС

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу.

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Крім того, Монастирський повідомив, що водія Шефіра не відразу відвезли до лікарні.

"Зазначу, що він ще до того, як поїхати в лікарню, встиг вказати слідчим на місце, звідки конкретно робилися постріли", – розповів Монастирський.

За словами голови МВС, водій Шефіра таким чином допоміг слідчому швидше почати огляд потрібної ділянки території.

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Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

Починав свій творчий шлях з ігор КВК у Кривому Розі.

Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського до команди "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

2003 року лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".

21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.

Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували до лікарні "Феофанія".