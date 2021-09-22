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Буде сильна відповідь! Зеленський повертається до Києва через замах на Шефіра

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
22 вересня, 13:40
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У відеозверненні після замаху на свого радника Зеленський назвав Сергія Шефіра не тільки своїм радником, а й близьким другом
Володимир Зеленський з Нью-Йорка прокоментував замах на Сергія Шефіра. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський з Нью-Йорка прокоментував замах на Сергія Шефіра. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на свого радника Сергія Шефіра. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН він повернеться до України.

Відповідне відеозвернення президент опублікував у Telegram.

"Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю поки. Що це за сили, можуть бути внутрішні, можуть бути зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість, а ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не вплине, на той курс, який я обрав зі своєю командою – до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими, впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає, а навіть навпаки. Тому що цей мандат, мандат на зміни, мені дав народ України", – сказав Зеленський.

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Що відомо про Сергія Шефіра?

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Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

  • Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.
  • Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
  • У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
  • 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
  • Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".

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