Буде сильна відповідь! Зеленський повертається до Києва через замах на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на свого радника Сергія Шефіра. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН він повернеться до України.

Відповідне відеозвернення президент опублікував у Telegram.

"Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю поки. Що це за сили, можуть бути внутрішні, можуть бути зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість, а ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не вплине, на той курс, який я обрав зі своєю командою – до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими, впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає, а навіть навпаки. Тому що цей мандат, мандат на зміни, мені дав народ України", – сказав Зеленський.