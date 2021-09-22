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"Не впевнений, що знайдуть" – Зеленський про нападників на Шефіра

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 вересня, 20:57
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Президент України прокоментував ситуацію навколо замаху на свого першого помічника
Зеленський не впевнений, що буде можливо знайти тих, хто влаштував замах на його помічника / Колаж "Сьогодні"
Зеленський не впевнений, що буде можливо знайти тих, хто влаштував замах на його помічника / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що правоохоронці зможуть знайти зловмисників, які стріляли в першого помічника президента Сергія Шефіра .

Про це лідер України заявив в коментарі телеканалу "Дім".

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"Будемо чекати слідства. Я думаю, будуть предметно і безкомпромісно шукати виконавців замаху. Я не впевнений, що знайдуть, але будуть робити все, щоб знайти. Проте, ми живемо в інший час. Це не замах на журналістів, які були до мого терміну, коли ми не розуміли і не могли впливати на ситуацію. Зараз, думаю, правоохоронці відкритіше працюють, ніяких залякувань, просто треба зробити свою роботу і відповідні висновки", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що підозрілим виглядає факт, що у російських і деяких українських ЗМІ позиція щодо можливої причини замаху збігається.

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"Я б звернув увагу на кілька речей. По-перше, щоб журналісти проаналізували риторику тих чи інших українських і російських ЗМІ, де вона збігаються. Мені здається, такий аналіз їм допоможе, і журналістам, і суспільству, і правоохоронцям. Це що я сам побачив, швидку і як мені здається, відпрацьовану реакцію", – сказав Зеленський.

Замах

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