"Не впевнений, що знайдуть" – Зеленський про нападників на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що правоохоронці зможуть знайти зловмисників, які стріляли в першого помічника президента Сергія Шефіра .
Про це лідер України заявив в коментарі телеканалу "Дім".
"Будемо чекати слідства. Я думаю, будуть предметно і безкомпромісно шукати виконавців замаху. Я не впевнений, що знайдуть, але будуть робити все, щоб знайти. Проте, ми живемо в інший час. Це не замах на журналістів, які були до мого терміну, коли ми не розуміли і не могли впливати на ситуацію. Зараз, думаю, правоохоронці відкритіше працюють, ніяких залякувань, просто треба зробити свою роботу і відповідні висновки", – сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що підозрілим виглядає факт, що у російських і деяких українських ЗМІ позиція щодо можливої причини замаху збігається.
"Я б звернув увагу на кілька речей. По-перше, щоб журналісти проаналізували риторику тих чи інших українських і російських ЗМІ, де вона збігаються. Мені здається, такий аналіз їм допоможе, і журналістам, і суспільству, і правоохоронцям. Це що я сам побачив, швидку і як мені здається, відпрацьовану реакцію", – сказав Зеленський.
Замах
- Вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. По авто випустили більше 10 куль.
- В результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".
- Глава Нацполіції України Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на Шефіра. У тому числі розглядається версія про причетність іноземних спецслужб.