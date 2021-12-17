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Хто стоїть за зміною голови фракції "Голос" – Железняк назвав "винного"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 грудня, 16:11
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Ярослав Железняк каже, що страждає за правду
Залізняк готовий відстоювати своє лідерство у фракції "Голос" / Колаж "Сьогодні"
Залізняк готовий відстоювати своє лідерство у фракції "Голос" / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк не погоджується з тим, що його вже вдруге позбавили посади голови парламентської фракції своєї партії. Ярослав заявив, що за зняттям стоїть голова Офісу президента Андрій Єрмак, а він не збирається здаватися без бою.

Про це Желєзняк написав на своєму трелеграм-каналі.

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До відповідальності!

"Бідний другий ручний віце-спікер Корнієнко так тягнув позачергове засідання, що довелося двічі оголошувати перерву... і потім без наявності будь-яких документів пішов на порушення законів і оголосив про призначення ручних депутатів Єрмака на посаду голови та заступника нашої фракції", – розкрив усі особливості голосування 17 грудня Железняк.

Нардеп вважає, що за цим стоїть бажання Єрмака помститися фракції "Голос" за:

  • не давали їм за свавіллям зняти Разумкова;
  • прямо говорили, хто винний у зливі спецоперації "вагнерівців";
  • критикували офшори президента;
  • неприємно відгукувалися про те, що на державних вертольотах літати на дні народження – погана звичка.

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Доля Железняка

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