Хто стоїть за зміною голови фракції "Голос" – Железняк назвав "винного"

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк не погоджується з тим, що його вже вдруге позбавили посади голови парламентської фракції своєї партії. Ярослав заявив, що за зняттям стоїть голова Офісу президента Андрій Єрмак, а він не збирається здаватися без бою.
Про це Желєзняк написав на своєму трелеграм-каналі.
До відповідальності!
"Бідний другий ручний віце-спікер Корнієнко так тягнув позачергове засідання, що довелося двічі оголошувати перерву... і потім без наявності будь-яких документів пішов на порушення законів і оголосив про призначення ручних депутатів Єрмака на посаду голови та заступника нашої фракції", – розкрив усі особливості голосування 17 грудня Железняк.
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Нардеп вважає, що за цим стоїть бажання Єрмака помститися фракції "Голос" за:
- не давали їм за свавіллям зняти Разумкова;
- прямо говорили, хто винний у зливі спецоперації "вагнерівців";
- критикували офшори президента;
- неприємно відгукувалися про те, що на державних вертольотах літати на дні народження – погана звичка.
Доля Железняка
- Нагадаємо, що Ярослава Железняка намагаються зняти з посади голови фракції "Голосу" вже не вперше. У жовтні колега по партії Ольга Стефанишина заявила, що Железняка звільнили з посади голови фракції. Але Ярослав заявив, що процедура не витримана та продовжив вважати себе головою фракції.
- Загалом у фракції у Ярослава постійно виникають конфлікти з однопартійцями. 23 вересня він з трибуни парламенту запропонував "Слузі народу" 11 своїх депутатів.
- У самій партії проблем теж досить. 14 грудня колегія суддів Касаційного адміністративного суду остаточно позбавила партію "Голос" державного фінансування.
- А у червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід із "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. Наразі він реєструє свою політичну партію.