Три слова: ЗМІ оголосили назву нової партії Притули

Екскандидат від партії "Голос" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула перебуває у процесі реєстрації своєї політичної партії, про що він лише день тому просто натякнув в ефірі.
За даними джерел порталу Страна, документи на реєстрацію вже подані до Міністерства юстиції України.
"Потрібна команда": Притула створює політичну партію
Назва
Один з близьких до Притули членів партії "Голос" також повідомив, що назва нової політичної сили буде дуже проста – Партія Сергія Притули.
Нагадаємо, раніше на своєму YouTube-каналі "Live! Про Дійсно важливе" шоумен-політик повідомив, що підшуковує собі команду для нового політичного проєкту.
Притула в політиці
- У червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. А у відповідь у "Голосі" пояснили вихід Притули особистими амбіціями.
- Під час телеефіру Притула заявив, що "Голос" – це партія без людей, а значить, вже не партія.
- Будучи кандидатом у мери Києва, Сергій Притула пропонував підвищити комунальні тарифи.