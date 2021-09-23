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11 депутатам "Голосу" запропонували піти в "Слугу народу"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 вересня, 13:54
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Глава фракції звинуватив деяких своїх колег у співпраці зі "слугами народу"
Железняк розкидається своїми депутатами. Колаж "Сьогодні"
Железняк розкидається своїми депутатами. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк запропонував з трибуни парламенту "Слузі народу" 11 своїх депутатів. Про це він сказав на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, яке транслює "Сьогодні".

Він звинуватив деяких депутатів зі своєї фракції у співпраці зі "слугами народу".

"Шановні мої справедливі колеги з фракції "Голос". Я вже розповідав, як ви ходите на Банкову на переговори, як брали гроші на соцеконом і на свої округи, як ви домовляєтеся. Тому у мене прохання до вас, шановні "слуги народу": у нас є зайві місця, у мене є 11 депутатів, які вже з вами співпрацюють. Знайдіть їм місце в коаліції і додайте трохи більше грошей на округи", – сказав Железняк.

Розкол у "Голосі"

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Як ми вже писали, депутати продовжили сьогоднішній робочий день до моменту, поки не розглянуть закон про олігархів.

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