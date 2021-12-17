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Кто стоит за сменой главы фракции "Голос" – Железняк назвал "виновного"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 декабря, 16:11
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Ярослав Железняк говорит, что страдает за правду
Железняк готов отстаивать свое лидерство во фракции "Голос" / Коллаж "Сегодня"
Железняк готов отстаивать свое лидерство во фракции "Голос" / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк не согласен с тем, что его уже во второй раз лишили поста главы парламентской фракции своей партии. Ярослав заявил, что за снятием "по беспределу" стоит глава Офиса президента Андрей Ермак, а он не собирается сдаваться без боя.

Об этом Железняк написал на своем трелеграм-канале.

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"Бедный второй ручной вице-спикер Корниенко так тянул внеочередное заседание, что пришлось дважды объявлять перерыв….и потом без наличия каких-либо документов пошёл на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и зама нашей фракции", – раскрыл все особенности голосования 17 декабря Железняк.

Нардеп считает, что за этим стоит желание Ермака отомстить фракции "Голос" за:

  • не давали им по беспределу снять Разумкова;
  • прямо говорили, кто виноват в сливе спецоперации "вагнеровцев";
  • критиковали оффшоры президента;
  • нелицеприятно отзывались о том, что на государственных вертолетах летать на дни рождения – плохая привычка.

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