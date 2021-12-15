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Партію "Голос" залишили без грошей: у чому причина

15 грудня, 17:12
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Суд позбавив партію "Голос" фінансування з бюджету України
За які кошти тепер партія фінансуватиме офіси, невідомо / Колаж "Сьогодні"
За які кошти тепер партія фінансуватиме офіси, невідомо / Колаж "Сьогодні"

Парламентська партія "Голос" остаточно втратила державне фінансування. Таке рішення ухвалила 14 грудня колегія суддів Касаційного адміністративного суду.

Про це повідомляє видання "Слово і справа" з посиланням на трансляцію засідання.

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Суть порушень

"Касаційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції – задовольнити частково. Рішення Окружного адміністративного суду Києва від 9 квітня 2021 року і постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2021 року скасувати в частині задоволення позивної вимоги про визнання протиправним та скасування наказу. В цій частині справу направити на новий розгляд до ОАСК. У іншій частині рішення – залишити без змін", – оголосила головуюча суддя Наталія Мартинюк.

11 січня стало відомо про позбавлення партії "Голос" державного фінансування з боку Нацагентства щодо запобігання корупції.

У НАЗК заявляють, що партія "Голос" оформила низку договорів із фізособами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн за послугами, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг медіа-моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження.

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Друга претензія, як заявляють у партії, у тому, що "Голос" заплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.

У партії були не згодні з таким рішенням та подали до суду з вимогою скасувати наказ Нацагентства про зупинення держфінансування.

Партія "Голос"

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