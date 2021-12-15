Партію "Голос" залишили без грошей: у чому причина

Парламентська партія "Голос" остаточно втратила державне фінансування. Таке рішення ухвалила 14 грудня колегія суддів Касаційного адміністративного суду.
Про це повідомляє видання "Слово і справа" з посиланням на трансляцію засідання.
Суть порушень
"Касаційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції – задовольнити частково. Рішення Окружного адміністративного суду Києва від 9 квітня 2021 року і постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2021 року скасувати в частині задоволення позивної вимоги про визнання протиправним та скасування наказу. В цій частині справу направити на новий розгляд до ОАСК. У іншій частині рішення – залишити без змін", – оголосила головуюча суддя Наталія Мартинюк.
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11 січня стало відомо про позбавлення партії "Голос" державного фінансування з боку Нацагентства щодо запобігання корупції.
У НАЗК заявляють, що партія "Голос" оформила низку договорів із фізособами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн за послугами, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг медіа-моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження.
Друга претензія, як заявляють у партії, у тому, що "Голос" заплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.
У партії були не згодні з таким рішенням та подали до суду з вимогою скасувати наказ Нацагентства про зупинення держфінансування.
Партія "Голос"
- У партії "Голос", яка вперше пройшла до парламенту у 2019 році, постійно відбуваються якісь історії.
- У жовтні дві інформації, що суперечать одна одній, з'явилися стосовно посади голови парламентської фракції "Голос". По одній – Ярослав Желєзняк звільнений від цієї місії, але він вважає по-іншому.
- 23 вересня Ярослав з трибуни парламенту запропонував "Слузі народу" забрати до себе 11 своїх депутатів.
- Ще у червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід із "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. Він реєструє свою політичну партію.
- Пізніше депутати збунтувалися проти керівництва партії. Залізняка звинуватили у порушенні закону, а Кіру Рудик навіть хотіли виключити за прогули.
- У липні конфлікт продовжився, депутати почали писати заяви про вихід із партії. Рудик відреагувала на заяву Стефанішиної на туалетному папері.