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Железняка зняли з посади в "Голосі", але він відмовився йти

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 жовтня, 15:51
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З трибуни ВР зачитали рішення про зняття Железняка з посади голови фракції "Голос"
Ярослав Железняк вважає, що його однопартійці щось наплутали / Колаж "Сьогодні"
Ярослав Железняк вважає, що його однопартійці щось наплутали / Колаж "Сьогодні"

Дві інформації, які суперечать один одному, з'явилися в п'ятницю, 22 жовтня стосовно посади голови парламентської фракції "Голос". За однією – Ярослав Железняк звільнений від цієї місії, але сам він вважає по-іншому.

Звільнено

Спочатку народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанішина заявила, що Железняка звільнили з посади голови фракції.

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"Роботу фракції "Голос" розблоковано! Сьогодні Ярослав Железняк був звільнений з посади голови фракції. Таке рішення було прийнято більшістю фракції ще в липні місяці. Сьогодні його з трибуни зачитав голова Верховної Ради, що автоматично означає: ця людина не очолює нашу фракцію" , – написала на своїй сторінці в Фейсбуці Стефанішина.

При цьому народний депутат нагадала, що Железняк виявився єдиним керівником фракції, який майже рік займав, в порушення закону, дві посади – голови фракції і заступника голови комітету.

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Не звільнений

Сам Ярослав Железняк іншої думки. Він продовжує себе вважати главою парламентської фракції "Голос", про що написав в своєму телеграм-каналі.

"Що знову сталося у фракції? Та нічого. Все залишається як є, я глава фракції "Голос", Рома Костенко заступник. Справедливість біснується окремо) Що була за заява в кінці засідання? Звичайне оголошення непотрібної інформації", – написав Железняк.

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